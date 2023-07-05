В столице штата Юта городе Солт-Лейк-Сити 29 июля (30 июля по московскому времени) пройдет, пожалуй, самый интересный и интригующий турнир UFC 291 в этом году. Сразу несколько поединков по именам и рейтингу бойцов могли бы претендовать на звание главного боя вечера в ходе любого другого турнира. Но здесь главным станет поединок Дастина Порье и Джастина Гейджи. При этом ни один бой не будет титульным, что очень большая редкость для главного события UFC. Какие же прогнозы и коэффициенты? Давайте разбираться и начнем с основного карда.

Довольно много времени утекло с их поединка в 2018 году. Тогда Дастин Порье победил в четвертом раунде техническим нокаутом. Оба с тех пор проиграли одним и тем же бойцам — Хабибу Нурмагомедову и бразильцу Чарльзу Оливейре. Оба смогли закрыть эти поражения. Дастин в конце 2022 года выиграл бой у Майкла Чендлера. Гейджи у азербайджанца Рафаэля Физиева.

Победитель не получит никаких гарантий на титульник, скорее Дана Уайт предоставит эту возможность Александру Волкановски. Но не пропадать же рейтинговым бойцам, поэтому они будут оспаривать бесполезный титул BMF — самого жесткого в легком весе, но у победителя будет больше шансов рассчитывать на что-то в будущем. Букмекеры склоняются к победе Порье. Специалисты делают акцент на его ударной технике, в которой он превосходит оппонента.

коэффициент на победу Порье — 1,80 (BetBoom)

коэффициент на победу Гейджи — 2,14 (Olimpbet)

Сорокалетний польский боец Ян Блахович не стареет душой, да а телом тоже. В 2021 году он проиграл бразильцу Гловеру Тейшейре и потерял титул чемпиона в полутяжелом весе, но закрыл то поражение в бою с австрийцем Александром Ракичем. Перейра впервые выйдет в октагон после прошлогодней дилогии с Исраэлем Адесаньей. Сначала он выиграл у него пояс чемпиона в среднем весе, а в матче-реванше проиграл.

Теперь, Алекс, видимо, решил больше не мучить себя весогонкой и попробовать себя в полутяжах на территории, где один из главных как раз Блахович. Вольницы у бразильца не будет, Ян и ударами будет не прочь обменяться, но затем все равно попытается перевести поединок в партер, где шансы Перейры будут совсем невелики.

коэффициент на победу Блаховича — 1,75 (Olimpbet)

коэффициент на победу Перейры — 2,25 (BetBoom)

Бразилец не прочь порой эпатировать публику тем, что он практически не готовится к бою или готовится спустя рукава. Заранее стелит соломку? После безоговорочного поражения от Адесаньи, он сказал, что накануне ночью выпил бутылку вина. От страха, иди это оправдание? Тем не менее соперника такого уровня нужно воспринимать всерьез любому бойцу. Тем более Играму Алескерову.

Россиянин только начинает в UFC и стремится сделать себе имя. Пока получается, в мае он провел первый бой в рамках промоушена против американца Фила Хоуса и победил нокаутом на третьей минуте первого раунда. Бой с опытным Костой будет куда более сложным. Дана Уайт обещает зрелищный поединок. Икраму главное выдержать первые минуты и войти в свой ритм. Букмекеры считают шансы бойцов приблизительно равными.

коэффициент на победу Косты — 1,77 (BetBoom)

коэффициент на победу Алескерова — 1,98 (Winline)

Тони Фергюсон — Бобби Грин

Да-да, великий и ужасный Эль-Кукуй вновь возвращается в октагон на радость его многочисленным поклонникам. Правда, от величия и ужаса практически ничего не осталось, но, как говорится, руки помнят, голова еще работает, так что на несколько красивых ударных комбинаций от Тони мы вполне можем рассчитывать. Однако пять поражений подряд в пяти последних поединках никуда не делись.

Грин тоже уже далеко не молодой претендент, любит эпатировать публику и постарается проявить свой артистизм во всей красе и на этот раз. Чем-то другим удивить он вряд ли сможет. Результаты его поединков в последнее время идентичны боям Фергюсона — два поражения подряд от Ислама Махачева и Дрю Добера. Со спортивной точки зрения бой будет вряд ли интересен. Букмекеры совершенно не верят в Тони.

коэффициент на победу Фергюсона — 3,60 (BetBoom)

коэффициент на победу Грина — 1,31 (Winline)

Майкл Кьеза — Кевин Холланд

Майкл Кьеза после серии из четырех побед потерпел два поражения от Висенте Луке и Шона Брэди, оба случились еще в 2021 году. В каком состоянии подойдет к поединку американец сейчас, сказать сложно, два года без боев серьезный срок. Но третье поражение может вообще поставить крест на его дальнейших перспективах.

У Кевина Холланда тоже были два поражения, но в 2022 году от Хамзата Чимаева и Стивена Томпсона. Однако он смог закрыть их победой нокаутом над аргентинцем Сантьяго Понсиниббио в апреле 2023 года. Для обоих бойцов поединок очень важен с точки зрения перспектив в UFC. Букмекеры склоняются к победе более «голодного» Холланда.

коэффициент на победу Кьезы — 3,60 (BetBoom)

коэффициент на победу Холланда — 1,31 (Winline)

Остальные бои вечера

Вот как распределились коэффициенты букмекеров на остальные поединки UFC 291.

Предварительные бои

Стивен Томпсон (1,49) — Мишел Перейра (2,74)

Деррик Льюис (1,93) — Маркус Рожериу де Лима (1,93)

Мэттью Семелсбергер — Йохан Лейнесс

Роман Копылов — Клаудиу Рибейру

Ранние предварительные бои

Тревин Джайлс — Габриэл Бонфим

Си Джей Вергара — Винисиус Салвадор

Джоанна Вуд — Присцила Кашоэйра

UFC 291: где смотреть

Прямая трансляция поединков будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», следите за программой. Главный бой вечера начнется не ранее 07:00 30 июля по московскому времени. Поединки бойцов также можно будет увидеть на сайтах букмекеров. Желающие посмотреть все бои вечера, включая предварительные, могут подписаться на платформу UFC Fight Pass. Заходите на официальный сайт UFC и следуйте дальнейшим инструкциям. Там действует ежемесячная и годовые подписки.