Ночью 16 июля на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 49. В главном событии состоится схватка в легчайшем весе между Холли Холм и Майрой Буэно Силвой.

Кард UFC on ESPN 49:

Холли Холм vs Майра Буэно Силва

Альберт Дураев vs Юн Ёнг Парк

Уолт Харрис vs Джош Парисян

Норма Дюмонт Виана vs Челси Чендлер

Оттман Азайтар vs Франсиско Прадо

Терренс Маккинни vs Назим Садыхов

Джек Делла Маддалена vs Бассиль Хафез

Такер Латц vs Мелсик Багдасарян

Виктория Дудакова vs Истела Нунес

Остин Линго vs Мелкизаэл Коста

Эван Элдер vs Хенаро Вальдез

Тайсон Нэм vs Азат Максум

Алекс Муньоз vs Карл Дитон

Эшли Эванс-Смит vs Айлин Перез

Где смотреть UFC on ESPN 49, во сколько начало прямой трансляции

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

прелимы начнутся в 02:00 по мск

начало основного карда в 05:00 по мск