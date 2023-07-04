Кард UFC on ESPN 49 – кто дерется 16 июля, весь список бойцов

Теги UFC Холли Холм UFC Fight Night UFC on ESPN UFC Apex UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

Ночью 16 июля на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 49. В главном событии состоится схватка в легчайшем весе между Холли Холм и Майрой Буэно Силвой.

 

Кард UFC on ESPN 49:

  • Холли Холм vs Майра Буэно Силва
  • Альберт Дураев vs Юн Ёнг Парк
  • Уолт Харрис vs Джош Парисян
  • Норма Дюмонт Виана vs Челси Чендлер
  • Оттман Азайтар vs Франсиско Прадо
  • Терренс Маккинни vs Назим Садыхов
  • Джек Делла Маддалена vs Бассиль Хафез
  • Такер Латц vs Мелсик Багдасарян
  • Виктория Дудакова vs Истела Нунес
  • Остин Линго vs Мелкизаэл Коста
  • Эван Элдер vs Хенаро Вальдез
  • Тайсон Нэм vs Азат Максум
  • Алекс Муньоз vs Карл Дитон
  • Эшли Эванс-Смит vs Айлин Перез

Где смотреть UFC on ESPN 49, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 02:00 по мск

начало основного карда в 05:00 по мск

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