Кард UFC on ESPN 49 – кто дерется 16 июля, весь список бойцов
Ночью 16 июля на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 49. В главном событии состоится схватка в легчайшем весе между Холли Холм и Майрой Буэно Силвой.
Кард UFC on ESPN 49:
- Холли Холм vs Майра Буэно Силва
- Альберт Дураев vs Юн Ёнг Парк
- Уолт Харрис vs Джош Парисян
- Норма Дюмонт Виана vs Челси Чендлер
- Оттман Азайтар vs Франсиско Прадо
- Терренс Маккинни vs Назим Садыхов
- Джек Делла Маддалена vs Бассиль Хафез
- Такер Латц vs Мелсик Багдасарян
- Виктория Дудакова vs Истела Нунес
- Остин Линго vs Мелкизаэл Коста
- Эван Элдер vs Хенаро Вальдез
- Тайсон Нэм vs Азат Максум
- Алекс Муньоз vs Карл Дитон
- Эшли Эванс-Смит vs Айлин Перез
Где смотреть UFC on ESPN 49, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 02:00 по мск
начало основного карда в 05:00 по мск
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