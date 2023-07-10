UFC 291: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир UFC 291. В главном событии пройдет бой за пояс BMF между Дастином Порье и Джастином Гейджи.
Где и во сколько смотреть UFC 291?
Основной кард турнира начнется ориентировочно в 05:00 по московскому времени. Трансляцию можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
Кард UFC 291
Помимо Порье и Гейджи в Солт-Лейк-Сити подерутся:
- Ян Блахович vs Алекс Перейра;
- Тони Фергюсон vs Бобби Грин;
- Пауло Коста vs Икрам Алискеров;
- Стивен Томпсон vs Мишель Перейра;
- Роман Копылов vs Клаудио Рибейро.
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