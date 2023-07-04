30 июля пройдет уже вторая в карьере Порье и Гейджи полноценная очная схватка в октагоне UFC на 291 турнире на спортивной арене «Vivint Arena» в городе Солт-Лейк-Сити, Юта, США. Предыдущий бой прошел в 2018 году, тогда в бое вечера победу одержал Дастин. Реваншный бой состоится за вакантный титул BMF в легком весе.

Рекорд: 37 боев: из них 29 побед (22 досрочные) – 7 поражений – 1 без результата.

Возраст: 34 года.

Рост: 175 см.

Вес: 70,3 кг.

Размах рук: 183 см.

Дастин по-прежнему находится на вершине легкого дивизиона, но уже имеет статус легендарного бойца ММА и UFC. Еще в 2012 году он выиграл бой у Холлоуэя, а после этого состоялась встреча с Макгрегором, которая стала первым серьезным испытанием в карьере ирландца. В 2019 году Порье завоевал титул чемпиона организации в легком весе, встретившись со знаменитым Холлоуэем. Но уже в сентябре того же года Дастин встретились с непобедимым Хабибом Нурмагомедовым и проиграли представителю Дагестана.

Неудача с титулом не сломила Дастина. Опытный боец прошел крепкого Хукера, а после дважды победил звезду UFC Конора МакГрегора, дважды , взял убедительный реванш нокаутами и заработал уйму денег.

В 2021 году у Пуарье был неудачный титульный бой против Оливейры за титул в легком весе, который он уже закрыл победой над Чендлером в ноябре 2022г. 34-летний боец ​​имеет репутацию жесткого ударника с нокаутирующей силой в кулаках. Американский представитель не так силен в борьбе, как Нурмагомедов и Махачев, но у него есть огромный опыт и богатая техника защиты от проходов. Этого может быть достаточно, чтобы справиться с «Хайлатом».

Рекорд: 28 боев: из них 24 победы (20 досрочных) – 4 поражения.

Возраст: 34 года.

Рост: 180 см.

Вес: 70,3 кг.

Размах рук: 177 см.

Гейджи пришел в UFC талантливым парнем с массой недочетов в технической части боя. Свои первые бои “Хайлайт” проводил с упором на быстрый нокаут. После того, как Джастина нокаутировали Порье и Альварес, он начал активно работать в защите. Таких вольностей больше не допускались. В период с 2018 по 2020 год боец ​​вывел серию из четырех побед подряд – Вик, Барбоза, Серроне, Фергюсон.

В 2020 году он встретился с Хабибом Нурмагомедовым в октагоне. Многие видели в Джастине серьезное противодействие чемпиону, так как американец был и хорошим бойцом, и мощным нападающим. Дуэль расставила все по своим местам – поражение треугольником. Далее последовала победа над Чэндлером, поражение в бою с Оливейрой и победа над Физиевым. Представитель Азербайджана устроил соревновательный бой «Хайлайту». Гейджи по-прежнему проводит свои бои с упором на удары, но его боевой стиль изменился в пользу лучшей работы над защитой и грэпплингом.

Бойцы отлично знают сильные и слабые стороны друг друга и вряд ли способны произвести фурор в октагоне. Гейджи будет работать первым номером, будет пытаться навязать свой темп поединка опытному сопернику. На стороне Порье опыт победы в очной схватке, способность выдерживать давление от соперников и работать разнообразно.

Несмотря на это, «Хайлайт» выглядит сейчас интереснее, виден прогресс в навыках защиты и в борьбе. Все это делает Джастина небольшим фаворитом этого боя. Ставим на победу Гейджи, скорее всего, по единогласному судейскому решению.

Прогноз на бой Порье – Гейджи 2

Оба бойца в своих победных боях всегда получают бонус за «Выступление вечера», и в этом бою стоит ожидать того же. Нас ждет очередная безумная рубка и отличный бокс, и учитывая навыки обоих бойцов в ударке стоит ожидать нокаут. Из преимуществ Дастина Порье в этом бое – довольно большой простой и отдых, который мог позволить ему лучше физически подготовиться к бою. Последний бой Гейджи с Физиевым был для него хоть и уверенным и победным, однако тоннаж ударов был получен существенный.

Наш прогноз на бой Порье – Гейджи 2: досрочная победа Дастина Порье.