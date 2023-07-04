Ночью 9 июля 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В основном карде состоится поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером и Дрикусом Дю Плесси.

Роберт Уиттакер — австралийский боец смешанных единоборств (средний вес). На протяжении 14 лет он является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 24 победы и 6 поражений. Ранее спортсмен являлся чемпионом UFC в среднем весе, а сейчас занимает 2 строчку официального рейтинга. Его крайний бой был проведен 3 сентября прошлого года против Марвина Веттори. В этой схватке Роберт Уиттакер одержал победу единогласным решением судей.

Дрикус Дю Плесси — южноафриканский боец смешанного стиля, выступающий в среднем весе. Профессиональная карьера бойца началась в 2013 году, а на сегодняшний день в его активе 19 побед и 2 проигрыша. Сейчас боец находится на 5 строчке рейтинга UFC в средней весовой категории. Предыдущая схватка бойца состоялась 4 марта этого года, его противником был Дерек Брансон. Этот поединок Дрикус Дю Плесси выиграл техническим нокаутом.

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