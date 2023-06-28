Ночью 9 июля 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Александром Волкановски и Яиром Родригесом за титул чемпиона UFC. В со-главном событии в октагоне встретятся Брэндон Морено и Александр Пантожа. Бойцы сразятся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Кард UFC 290

Александр Волкановски vs Яир Родригес

Брэндон Морено vs Александр Пантожа

Роберт Уиттакер vs Дрикус Дю Плесси

Джэлин Тёрнер vs Дэн Хукер

Бо Никал vs Трейшон Гор

Робби Лоулер vs Нико Прайс

Джек Делла Маддалена vs Джосиа Харрел

Язмин Ауреги vs Денисе Гомес

Джим Крут vs Алонзо Менфилд

Татсуро Таира vs Эдгар Чайрез

Витор Петрино vs Марчин Прахнио

Камерон Саайман vs Терренс Митчелл

Шеннон Росс vs Хесус Агилар

Камуэло Кёрк vs Эстебан Рибович

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