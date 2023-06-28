Кард UFC 290 Волкановски — Родригес: кто дерется 9 июля, весь список бойцов
Ночью 9 июля 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Александром Волкановски и Яиром Родригесом за титул чемпиона UFC. В со-главном событии в октагоне встретятся Брэндон Морено и Александр Пантожа. Бойцы сразятся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.
Кард UFC 290
- Александр Волкановски vs Яир Родригес
- Брэндон Морено vs Александр Пантожа
- Роберт Уиттакер vs Дрикус Дю Плесси
- Джэлин Тёрнер vs Дэн Хукер
- Бо Никал vs Трейшон Гор
- Робби Лоулер vs Нико Прайс
- Джек Делла Маддалена vs Джосиа Харрел
- Язмин Ауреги vs Денисе Гомес
- Джим Крут vs Алонзо Менфилд
- Татсуро Таира vs Эдгар Чайрез
- Витор Петрино vs Марчин Прахнио
- Камерон Саайман vs Терренс Митчелл
- Шеннон Росс vs Хесус Агилар
- Камуэло Кёрк vs Эстебан Рибович
Где смотреть UFC 290, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
- прелимы в 03:00 по мск
- начало основного карда в 05:00 по мск
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