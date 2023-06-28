Кард UFC 290 Волкановски — Родригес: кто дерется 9 июля, весь список бойцов

Теги UFC Роберт Уиттакер Яир Родригес Александр Волкановски UFC 290 Дрикус Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Ночью 9 июля 2023 года на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В главном событии состоится схватка в полулегком весе между Александром Волкановски и Яиром Родригесом за титул чемпиона UFC. В со-главном событии в октагоне встретятся Брэндон Морено и Александр Пантожа. Бойцы сразятся за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

Кард UFC 290

Где смотреть UFC 290, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • прелимы в 03:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий