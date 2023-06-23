Коэффициенты на UFC 290 Волкановски – Родригес, коэффициенты букмекеров на турнир 9 июля

Теги UFC Робби Лоулер Роберт Уиттакер Яир Родригес Дэн Хукер Александр Волкановски Брэндон Морено Шон Брэди UFC 290 Дрикус Дю Плесси Алехандре Пантожа Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena 8 июля состоится очередной турнир UFC 290. Главным событием вечера станет поединок за звание чемпиона мира в полулегком весе, где австралиец Александр Волкановски будет в шестой раз защищать свой пояс в бою против мексиканца Яира Родригеса, чей рекорд составляет 16 побед и три поражения.

По московскому времени бои раннего предварительного карда начнутся 9 июля в 02:00 по московскому времени.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:

  • Александр Волкановски — 1,22
  • Яир Родригес — 4,30

Коэффициенты на победу в остальных боях основного карда и двух предварительных распределились следующим образом:

Основной кард

  • Брэндон Морено (1,57) — Алехандре Пантожа (2,40)
  • Роберт Уиттакер (1,25) — Дрикус Дю Плесси (4,00)
  • Джелин Тернер (1,45) — Дэн Хукер (2,75)
  • Бо Никал (1,10) — Трезин Гор (7,00)

Предварительные бои

  • Робби Лоулер (3,20) — Нико Прайс (1,35)
  • Шон Брэди (2,50) — Джек Делла Маддалена (1,53)
  • Язмин Хауреги (1,22) — Дениз Гомес (4,30)
  • Джимми Крут (1,90) — Алонзо Менифилд (1,90)

Ранние предварительные бои

  • Витор Петрино (1,37) — Марцин Прахне (3,10)
  • Кэмерон Саайман (1,90) — Терренс Митчелл (1,90)
  • Шеннон Росс (2,75) — Хесус Агилар (1,45)
  • Камуэла Кирк (2,65) — Эстебан Рибович (1,48)

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