В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena 8 июля состоится очередной турнир UFC 290. Главным событием вечера станет поединок за звание чемпиона мира в полулегком весе, где австралиец Александр Волкановски будет в шестой раз защищать свой пояс в бою против мексиканца Яира Родригеса, чей рекорд составляет 16 побед и три поражения.

По московскому времени бои раннего предварительного карда начнутся 9 июля в 02:00 по московскому времени.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:

Александр Волкановски — 1,22

Яир Родригес — 4,30

Коэффициенты на победу в остальных боях основного карда и двух предварительных распределились следующим образом:

Основной кард

Брэндон Морено (1,57) — Алехандре Пантожа (2,40)

Роберт Уиттакер (1,25) — Дрикус Дю Плесси (4,00)

Джелин Тернер (1,45) — Дэн Хукер (2,75)

Бо Никал (1,10) — Трезин Гор (7,00)

Предварительные бои

Робби Лоулер (3,20) — Нико Прайс (1,35)

Шон Брэди (2,50) — Джек Делла Маддалена (1,53)

Язмин Хауреги (1,22) — Дениз Гомес (4,30)

Джимми Крут (1,90) — Алонзо Менифилд (1,90)

Ранние предварительные бои