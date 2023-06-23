Коэффициенты на UFC 290 Волкановски – Родригес, коэффициенты букмекеров на турнир 9 июля
В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena 8 июля состоится очередной турнир UFC 290. Главным событием вечера станет поединок за звание чемпиона мира в полулегком весе, где австралиец Александр Волкановски будет в шестой раз защищать свой пояс в бою против мексиканца Яира Родригеса, чей рекорд составляет 16 побед и три поражения.
По московскому времени бои раннего предварительного карда начнутся 9 июля в 02:00 по московскому времени.
Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:
- Александр Волкановски — 1,22
- Яир Родригес — 4,30
Коэффициенты на победу в остальных боях основного карда и двух предварительных распределились следующим образом:
Основной кард
- Брэндон Морено (1,57) — Алехандре Пантожа (2,40)
- Роберт Уиттакер (1,25) — Дрикус Дю Плесси (4,00)
- Джелин Тернер (1,45) — Дэн Хукер (2,75)
- Бо Никал (1,10) — Трезин Гор (7,00)
Предварительные бои
- Робби Лоулер (3,20) — Нико Прайс (1,35)
- Шон Брэди (2,50) — Джек Делла Маддалена (1,53)
- Язмин Хауреги (1,22) — Дениз Гомес (4,30)
- Джимми Крут (1,90) — Алонзо Менифилд (1,90)
Ранние предварительные бои
- Витор Петрино (1,37) — Марцин Прахне (3,10)
- Кэмерон Саайман (1,90) — Терренс Митчелл (1,90)
- Шеннон Росс (2,75) — Хесус Агилар (1,45)
- Камуэла Кирк (2,65) — Эстебан Рибович (1,48)
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