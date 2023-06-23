Где смотреть UFC on ESPN 48 Абусупьян Магомедов — Шон Стрикленд: во сколько прямая трансляция турнира 2 июля

Теги UFC UFC Fight Night UFC on ESPN Шон Стриклэнд Абус Магомедов Бокс/MMA/UFC

2 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN 48, в главном событии которого состоится поединок между американцем Шоном Стриклендом и немцем дагестанского происхождения Абусупьяном Магомедовым.

В со-главном событии казахстанский боец Дамир Исмагулов выйдет в октагон против американца Гранта Доусона.

В прелимах турнира россиянин Ринат Фахретдинов попробует войти в топ-20 средней весовой категории, победив ветерана сильнейшей лиги Кевина Ли.

Всего турнир подразумевает 12 поединков.

Где смотреть UFC on ESPN 48

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы в 23:00 по мск (1 июля)

 

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