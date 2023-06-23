2 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN 48, в главном событии которого состоится поединок между американцем Шоном Стриклендом и немцем дагестанского происхождения Абусупьяном Магомедовым.

В со-главном событии казахстанский боец Дамир Исмагулов выйдет в октагон против американца Гранта Доусона.

В прелимах турнира россиянин Ринат Фахретдинов попробует войти в топ-20 средней весовой категории, победив ветерана сильнейшей лиги Кевина Ли.

Всего турнир подразумевает 12 поединков.

Где смотреть UFC on ESPN 48