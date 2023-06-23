Где смотреть UFC on ESPN 48 Абусупьян Магомедов — Шон Стрикленд: во сколько прямая трансляция турнира 2 июля
2 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN 48, в главном событии которого состоится поединок между американцем Шоном Стриклендом и немцем дагестанского происхождения Абусупьяном Магомедовым.
В со-главном событии казахстанский боец Дамир Исмагулов выйдет в октагон против американца Гранта Доусона.
В прелимах турнира россиянин Ринат Фахретдинов попробует войти в топ-20 средней весовой категории, победив ветерана сильнейшей лиги Кевина Ли.
Всего турнир подразумевает 12 поединков.
Где смотреть UFC on ESPN 48
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы в 23:00 по мск (1 июля)
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