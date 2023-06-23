Кард UFC on ESPN 48 Стрикленд — Магомедов, полный список участников UFC 2 июля
2 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN 48, который возглавит поединок между американцем Шоном Стриклендом и немцем дагестанского происхождения Абусупьяном Магомедовым.
Кард UFC on ESPN 48
- Средний вес: Шон Стрикленд – Абусупьян Магомедов;
- Легкий вес: Дамир Исмагулов – Грант Доусон;
- Полусредний вес: Макс Гриффин – Майкл Моралес;
- Женский наилегчайший вес: Ариани Липски – Мелисса Гато;
- Легкий вес: Исмаэль Бонфим – Бенуа Сэн-Дени;
- Средний вес: Брунно Феррейра – Нурсултон Рузибоев.
Прелимы
- Полусредний вес: Кевин Ли – Ринат Фахретдинов;
- Полулегкий вес: Жоандерсон Брито – Вестин Вилсон;
- Женский полулегкий вес: Яна Сантос – Кэрол Роса;
- Легкий вес: Гурам Кутателадзе – Элвес Бренер;
- Женский наилегчайший вес: Ивана Петрович – Луана Каролина;
- Тяжелый вес: Александр Романов – Благой Иванов.
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