2 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN 48, который возглавит поединок между американцем Шоном Стриклендом и немцем дагестанского происхождения Абусупьяном Магомедовым.

Кард UFC on ESPN 48

Средний вес: Шон Стрикленд – Абусупьян Магомедов;

Легкий вес: Дамир Исмагулов – Грант Доусон;

Полусредний вес: Макс Гриффин – Майкл Моралес;

Женский наилегчайший вес: Ариани Липски – Мелисса Гато;

Легкий вес: Исмаэль Бонфим – Бенуа Сэн-Дени;

Средний вес: Брунно Феррейра – Нурсултон Рузибоев.

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