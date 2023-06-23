Кард UFC on ESPN 48 Стрикленд — Магомедов, полный список участников UFC 2 июля

Теги UFC Дамир Исмагулов UFC Fight Night UFC on ESPN Шон Стриклэнд Абус Магомедов Бокс/MMA/UFC

2 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN 48, который возглавит поединок между американцем Шоном Стриклендом и немцем дагестанского происхождения Абусупьяном Магомедовым.

Кард UFC on ESPN 48

  • Средний вес: Шон Стрикленд – Абусупьян Магомедов;
  • Легкий вес: Дамир Исмагулов – Грант Доусон;
  • Полусредний вес: Макс Гриффин – Майкл Моралес;
  • Женский наилегчайший вес: Ариани Липски – Мелисса Гато;
  • Легкий вес: Исмаэль Бонфим – Бенуа Сэн-Дени;
  • Средний вес: Брунно Феррейра – Нурсултон Рузибоев. 

Прелимы

  • Полусредний вес: Кевин Ли – Ринат Фахретдинов;
  • Полулегкий вес: Жоандерсон Брито – Вестин Вилсон;
  • Женский полулегкий вес: Яна Сантос – Кэрол Роса;
  • Легкий вес: Гурам Кутателадзе – Элвес Бренер;
  • Женский наилегчайший вес: Ивана Петрович – Луана Каролина;
  • Тяжелый вес: Александр Романов – Благой Иванов.

 

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