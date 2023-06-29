Hardcore MMA 1 июля – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
1 июля в Москве состоится турнир Hardcore MMA. В главном событии должен был пройти поединок в легком весе между Мохаммедом Хейбати и Шовхалом Чурчаевым. Но из-за неизвестных причин бой отменили.
Где и во сколько смотреть Hardcore MMA?
Бои турнира начнутся около 17:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно в сообществе Hardcore в VK
Кард Hardcore MMA
В главном карде подерутся:
Тагир Хибиев против Дмитрия Климова;
Юрик Смоян против Алана Саламова;
Аркадий Осипян против Фазлиддина Мадрахимова.
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