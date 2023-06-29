Hardcore MMA 1 июля – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

1 июля в Москве состоится турнир Hardcore MMA. В главном событии должен был пройти поединок в легком весе между и . Но из-за неизвестных причин бой отменили.

Где и во сколько смотреть Hardcore MMA?

Бои турнира начнутся около 17:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно в сообществе Hardcore в VK

Кард Hardcore MMA

В главном карде подерутся:

Тагир Хибиев против Дмитрия Климова;

Юрик Смоян против Алана Саламова;

Аркадий Осипян против Фазлиддина Мадрахимова.