Hardcore MMA 1 июля – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Hardcore FC Мохаммед Хейбати Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

1 июля в Москве состоится турнир Hardcore MMA. В главном событии должен был пройти поединок в легком весе между Мохаммедом Хейбати и Шовхалом Чурчаевым. Но из-за неизвестных причин бой отменили.

Где и во сколько смотреть Hardcore MMA?

Бои турнира начнутся около 17:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно в сообществе Hardcore в VK

Кард Hardcore MMA

В главном карде подерутся:

Тагир Хибиев против Дмитрия Климова;
Юрик Смоян против Алана Саламова;
Аркадий Осипян против Фазлиддина Мадрахимова.

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