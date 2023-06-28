Боец Bellator Крис Ленсиони, перенесший остановку сердца в начале июня, пришел в сознание. У него появились рефлексы

Боец Bellator Крис Ленсиони, перенесший остановку сердца на тренировке, пришел в сознание.

28-летний спортсмен несколько недель не приходил в себя.

Крис находится в больнице. Его состояние тяжелое, но есть положительная динамика – он начал реагировать на внешнюю стимуляцию.





Врачи не дают прогнозы и говорят, что нужно больше времени.

Боец Bellator Крис Ленсиони перенес остановку сердца

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