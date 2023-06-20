Боец Bellator Крис Ленсиони перенес остановку сердца

Боец полулегкого веса Крис Ленсиони перенес остановку сердца во время тренировки.

В понедельник его жена Марка выложила пост с аккаунта мужа в соцсетях, в котором сообщила, что 28-летний боец перенес остановку сердца во время тренировки в начале июне. Криса срочно доставили в больницу, где он до сих пор проходит лечение.

«Это жена Криса, Марка. 8 июня произошел инцидент – когда Крис тренировался, у него случилась остановка сердца. Спортсмены в тренажерном зале были прекрасны и сразу же позвонили в 9-1-1, сделав все возможное, чтобы сохранить его жизнь, пока не прибыли врачи.

Сейчас мы находимся в другом штате. Крис под опекой отличных врачей. Здесь я и большая часть нашей семьи. Мы все надеемся на прогресс, которого, как мы уверены, мой муж обязательно добьется.

Будем благодарны, если вы помолитесь за нас. Если ваши дети хотят сделать открытку или что-то в этом роде – принесите ее в спортзал, и мы позаботимся о том, чтобы Крис все получил. Мы находимся на неизведанной территории и живем изо дня в день. Спасибо за постоянную поддержку», – написала жена бойца.

Мать Ленсиони запустила сбор средств на GoFundMe, которые пойдут на лечение и уход за Крисом. В Bellator знают о случившемся и внимательно следят за ситуацией.