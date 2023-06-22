Уиттакер — дю Плесси прогноз, ставки и коэффициенты на бой на UFC 290

Теги UFC Роберт Уиттакер Прогнозы на бои UFC 290 Дрикус Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

8 июля (9 июля по МСК) состоится бой между бывшим временным чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой пройдет на турнире UFC 290, на T-Mobile арене в Лас-Вегасе, США.

Коэффициенты на бой Уиттакер — дю Плесси

Роберт после поражения за титул чемпиона UFC в среднем весе выиграл бой у Марвина Веттори прямо в октагоне и вновь стал любимцем публики. Сделать ставку на победу австралийца можно с коэффициентом 1.30

Дрикус  делает всё, чтобы привлечь к себе внимание боссов UFC. Он завершил серию из 5 побед подряд в промоушене, а также закатил скандал с чемпионом Адесаньей, оспорив его «африканское наследие». Тем не менее букмекеры не особо верят в его успех в бою с таким опытным оппонентом, как Роберт. Сделать ставку на победу дю Плесси можно с коэффициентом 3.80.

Статистика и физические данные

На стороне Дрикуса небольшое преимущество в росте, размахе рук, а также в возрасте. Однако вряд ли всё это станет серьёзной проблемой для столь опытного бойца, как Роберт. 

Уиттакер

  • Рекорд: 24-6-0
  • Рост: 183
  • Размах рук: 187
  • Вес:83,2
  • Возраст 32 года

дю Плесси 

  • Рекорд: 19-2-0
  • Рост: 185
  • Размах рук: 193
  • Вес:84
  • Возраст 29 лет

Роберт Уиттакер 

  • Бывший чемпион UFC в среднем весе.Был нокаутирован Исраэль Адесанья в 2019 году.  В UFC в среднем весе занимает первое место в рейтинге. Чёрный пояс по 3 дисциплинам: хапкидо, карате, бразильское джиу-джитсу.
  •  Провел 30 боёв,  из них 24 победы, 6 поражений.

Величайший контрпанчер, который с каждым годом становится всё техничнее и опаснее. 

Теперь на пути Уиттакера встал  на Марвин дю Плесси, который тоже уверен, что получит свой титульник и вырвет пояс из рук Адесаньи. Проблема в том, что Роберт очень опытный, техничный, точный и выносливый боец, который легко переживёт прессинг боя, а затем будет медленно изматывать Дрикуса. 

И как только южноафриканец хоть немного проиграет по скорости, Роб включит свой великолепный челнок и джеб на подскоке, с помощью которого будет методично разбирать оппонента на дистанции. И когда разъяренный и разочарованный Дрикус кинется вперёд, Уиттакер встретит его своим жесточайшим оверхендом. 

Дрикус дю Плесси

  • Находится по 6-ым номером в рейтинге UFC в среднем весе. Бывший чемпион Extreme Fighting Championship в полусреднем и среднем весе. Экс-чемпион KSW в полусреднем весе. 
  • В его коллекции: 21 бой, из них 19 побед, 2 поражения.

Проблема Дрикуса, как амбициозного новичка, — самоуверенность и излишняя агрессивность. Все они не сомневаются в своей уникальности и после нескольких боев, проведенных за счет прессинга, решают, что именно благодаря этой тактике они смогут добиться победы в каждом поединке.

Иронично, но когда-то таким прессингующим агрессором был и Роб, однако он быстро провёл работу над ошибками и вернулся куда более хладнокровным и рассудительным ударником. 

Ну и конечно, главная проблема Дрикуса — его выносливость. После всего одного раунда в партере с абсолютно мёртвым Брансоном, он уже едва передвигался на ногах и не мог провести ни одной скоростной атаки. А теперь представьте, что Роб заставит его гоняться по октагону все 15 минут, чередуя клинчи, партер и быстрые размены в стойке. 

По иронии судьбы, Роберт раньше был таким агрессором, но он быстро попытался исправить свои ошибки и снова стал хладнокровным и рациональным нападающим.

И, наконец, главная проблема Дрикуса — его живучесть. После всего лишь одного раунда в партере с полностью мертвым Брансоном, он едва передвигался на ногах, и я не мог проводить быстрые атаки. А теперь представьте, что Роберт заставит его гнаться по октагону всё время боя (15 минут), чередуя клинчи,партер и быстрые размены в стойке. 

Уиттакер — дю Плесси: прогноз на бой 

Дрикус уверен, что сможет победить Роберта. “Жнец” без проблем прочитает любой мысль бегущего вперёд дю Плесси. И даже если Уиттакер пропустит несколько опасных ударов, он всё равно быстро вернётся в обойму и продолжит чётко следовать геймплану. 
Роберт будет быстрее наносить удар в ближнем бою, а если бой завязнет в клинче у сетки, он перебьёт противника своими боковыми. 
Но любые преимущества в технике, скорости и выносливости неизбежно меркнут перед выносливостью Уиттакера. Он слегка «затянет» противника и к концу 3-го раунда будет таким же свежим, как и в бою с Веттори.

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