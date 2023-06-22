8 июля (9 июля по МСК) состоится бой между бывшим временным чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой пройдет на турнире UFC 290, на T-Mobile арене в Лас-Вегасе, США.

Коэффициенты на бой Уиттакер — дю Плесси

Роберт после поражения за титул чемпиона UFC в среднем весе выиграл бой у Марвина Веттори прямо в октагоне и вновь стал любимцем публики. Сделать ставку на победу австралийца можно с коэффициентом 1.30

Дрикус делает всё, чтобы привлечь к себе внимание боссов UFC. Он завершил серию из 5 побед подряд в промоушене, а также закатил скандал с чемпионом Адесаньей, оспорив его «африканское наследие». Тем не менее букмекеры не особо верят в его успех в бою с таким опытным оппонентом, как Роберт. Сделать ставку на победу дю Плесси можно с коэффициентом 3.80.

Статистика и физические данные

На стороне Дрикуса небольшое преимущество в росте, размахе рук, а также в возрасте. Однако вряд ли всё это станет серьёзной проблемой для столь опытного бойца, как Роберт.

Уиттакер

Рекорд: 24-6-0

Рост: 183

Размах рук: 187

Вес:83,2

Возраст 32 года

дю Плесси

Рекорд: 19-2-0

Рост: 185

Размах рук: 193

Вес:84

Возраст 29 лет

Роберт Уиттакер

Бывший чемпион UFC в среднем весе.Был нокаутирован Исраэль Адесанья в 2019 году. В UFC в среднем весе занимает первое место в рейтинге. Чёрный пояс по 3 дисциплинам: хапкидо, карате, бразильское джиу-джитсу.

Провел 30 боёв, из них 24 победы, 6 поражений.

Величайший контрпанчер, который с каждым годом становится всё техничнее и опаснее.

Теперь на пути Уиттакера встал на Марвин дю Плесси, который тоже уверен, что получит свой титульник и вырвет пояс из рук Адесаньи. Проблема в том, что Роберт очень опытный, техничный, точный и выносливый боец, который легко переживёт прессинг боя, а затем будет медленно изматывать Дрикуса.

И как только южноафриканец хоть немного проиграет по скорости, Роб включит свой великолепный челнок и джеб на подскоке, с помощью которого будет методично разбирать оппонента на дистанции. И когда разъяренный и разочарованный Дрикус кинется вперёд, Уиттакер встретит его своим жесточайшим оверхендом.

Дрикус дю Плесси

Находится по 6-ым номером в рейтинге UFC в среднем весе. Бывший чемпион Extreme Fighting Championship в полусреднем и среднем весе. Экс-чемпион KSW в полусреднем весе.

В его коллекции: 21 бой, из них 19 побед, 2 поражения.

Проблема Дрикуса, как амбициозного новичка, — самоуверенность и излишняя агрессивность. Все они не сомневаются в своей уникальности и после нескольких боев, проведенных за счет прессинга, решают, что именно благодаря этой тактике они смогут добиться победы в каждом поединке.

Иронично, но когда-то таким прессингующим агрессором был и Роб, однако он быстро провёл работу над ошибками и вернулся куда более хладнокровным и рассудительным ударником.

Ну и конечно, главная проблема Дрикуса — его выносливость. После всего одного раунда в партере с абсолютно мёртвым Брансоном, он уже едва передвигался на ногах и не мог провести ни одной скоростной атаки. А теперь представьте, что Роб заставит его гоняться по октагону все 15 минут, чередуя клинчи, партер и быстрые размены в стойке.

По иронии судьбы, Роберт раньше был таким агрессором, но он быстро попытался исправить свои ошибки и снова стал хладнокровным и рациональным нападающим.

И, наконец, главная проблема Дрикуса — его живучесть. После всего лишь одного раунда в партере с полностью мертвым Брансоном, он едва передвигался на ногах, и я не мог проводить быстрые атаки. А теперь представьте, что Роберт заставит его гнаться по октагону всё время боя (15 минут), чередуя клинчи,партер и быстрые размены в стойке.

Уиттакер — дю Плесси: прогноз на бой

Дрикус уверен, что сможет победить Роберта. “Жнец” без проблем прочитает любой мысль бегущего вперёд дю Плесси. И даже если Уиттакер пропустит несколько опасных ударов, он всё равно быстро вернётся в обойму и продолжит чётко следовать геймплану.

Роберт будет быстрее наносить удар в ближнем бою, а если бой завязнет в клинче у сетки, он перебьёт противника своими боковыми.

Но любые преимущества в технике, скорости и выносливости неизбежно меркнут перед выносливостью Уиттакера. Он слегка «затянет» противника и к концу 3-го раунда будет таким же свежим, как и в бою с Веттори.