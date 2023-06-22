Где смотреть бой Раджабов — Ребецки на UFC on ABC 5: во сколько прямая трансляция 24 июня по Мск
В ночь с 24 на 25 июня в Джексонвилле (США) пройдет UFC on ABC 5, в андеркарде которого таджикский боец Лоик Раджабов проведет поединок против Матеуша Ребецки.
32-летний Раджабов 5 марта на UFC 285 одержал победу над Эстебаном Рибовичем судейским решением. До этого он выступал в бою против американца Зака Зейна в январе 2022 года в рамках турнира Eagle FC 44. В этом противостоянии удушающим приемом в первом раунде победу одержал Лоик. В его активе 17 побед, четыре поражения и одна ничья
30-летний Ребецкий последний бой провел в январе текущего года на UFC Fight Night 217, где одержал победу единогласным решением судей над Ником Фиором. Всего в активе поляка 17 побед и одно поражение.
Где смотреть Раджабов — Ребецки
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 18:30 по мск (24 июня)
- начало основного карда в 22:00 по мск
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