В ночь с 24 на 25 июня в Джексонвилле (США) пройдет UFC on ABC 5, в андеркарде которого таджикский боец Лоик Раджабов проведет поединок против Матеуша Ребецки.

32-летний Раджабов 5 марта на UFC 285 одержал победу над Эстебаном Рибовичем судейским решением. До этого он выступал в бою против американца Зака Зейна в январе 2022 года в рамках турнира Eagle FC 44. В этом противостоянии удушающим приемом в первом раунде победу одержал Лоик. В его активе 17 побед, четыре поражения и одна ничья

30-летний Ребецкий последний бой провел в январе текущего года на UFC Fight Night 217, где одержал победу единогласным решением судей над Ником Фиором. Всего в активе поляка 17 побед и одно поражение.

Где смотреть Раджабов — Ребецки