Где смотреть бой Топурия – Эммет на UFC on ABC 5: во сколько прямая трансляция 24 июня по Мск
В субботу 24 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 5. Бойцовский вечер будет проведен на арене «VyStar Veterans Memorial Arena» в Джексонвилле, штат Флорида, США. В главном событии состоится поединок в полулегком весе между Джошем Эмметом и Илией Топурией.
Джош Эммет — американский боец смешанного стиля, выступающий в полулегком весе. Профессиональная карьера бойца началась в 2011 году, за это время в активе спортсмена 18 побед и 3 поражения. На данный момент Эммет находится на 5 строчке официального рейтинга UFC в полулегкой весовой категории. Свой предыдущий бой он провел 11 февраля этого года, его противником был Яир Родригес. В этой схватке Джош Эммет потерпел поражение болевым приемом.
Илия Топурия — испанский боец смешанного стиля (полулегкий вес). В течение 8 лет он выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, а на данный момент в его активе 13 побед и ни единого проигрыша. Сейчас он занимает 9 строчку рейтинга UFC в полулегком весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 10 декабря прошлого года против Брайса Митчелла. В этом поединке Илия Топурия одержал победу болевым приемом.
Где смотреть бой Эммет – Топурия, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы в 18:30 по мск
- начало основного карда в 22:00 по мск
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