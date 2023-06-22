В субботу 24 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 5. Бойцовский вечер будет проведен на арене «VyStar Veterans Memorial Arena» в Джексонвилле, штат Флорида, США. В главном событии состоится поединок в полулегком весе между Джошем Эмметом и Илией Топурией.

Джош Эммет — американский боец смешанного стиля, выступающий в полулегком весе. Профессиональная карьера бойца началась в 2011 году, за это время в активе спортсмена 18 побед и 3 поражения. На данный момент Эммет находится на 5 строчке официального рейтинга UFC в полулегкой весовой категории. Свой предыдущий бой он провел 11 февраля этого года, его противником был Яир Родригес. В этой схватке Джош Эммет потерпел поражение болевым приемом.

Илия Топурия — испанский боец смешанного стиля (полулегкий вес). В течение 8 лет он выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, а на данный момент в его активе 13 побед и ни единого проигрыша. Сейчас он занимает 9 строчку рейтинга UFC в полулегком весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 10 декабря прошлого года против Брайса Митчелла. В этом поединке Илия Топурия одержал победу болевым приемом.

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