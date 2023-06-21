Кард AMC Fight Nights 121 – кто дерется 24 июня, весь список бойцов

Теги AMC Fight Nights Бокс/MMA/UFC

Вечером 24 июня 2023 года в спортивном комплексе «Волга-Спорт-Арена» пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 121. В главном событии состоится бой между Ахмедом Алиевым и Магомедом Сулумовым. Бойцы сразятся за титул чемпиона AMC FN в легком весе. А в со-главном бою в октагоне встретятся Дмитрий Бикрев и Алексей Махно. Им предстоит сразиться за титул чемпиона в полусреднем весе.

 

Кард AMC Fight Nights 121:

  • Ахмед Алиев vs Магомед Сулумов
  • Дмитрий Бикрев vs Алексей Махно
  • Дмитрий Арышев vs Игорь Свирид
  • Анзор Абжамов vs Тумер Ондар
  • Тахир Абдуллаев vs Юрий Ермоленко

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Udar TV, стриминговый сервис Wink
  • начало турнира в 18:00 по мск

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