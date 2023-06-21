Кард AMC Fight Nights 121 – кто дерется 24 июня, весь список бойцов
Вечером 24 июня 2023 года в спортивном комплексе «Волга-Спорт-Арена» пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 121. В главном событии состоится бой между Ахмедом Алиевым и Магомедом Сулумовым. Бойцы сразятся за титул чемпиона AMC FN в легком весе. А в со-главном бою в октагоне встретятся Дмитрий Бикрев и Алексей Махно. Им предстоит сразиться за титул чемпиона в полусреднем весе.
Кард AMC Fight Nights 121:
- Ахмед Алиев vs Магомед Сулумов
- Дмитрий Бикрев vs Алексей Махно
- Дмитрий Арышев vs Игорь Свирид
- Анзор Абжамов vs Тумер Ондар
- Тахир Абдуллаев vs Юрий Ермоленко
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Udar TV, стриминговый сервис Wink
- начало турнира в 18:00 по мск
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