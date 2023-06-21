Вечером 24 июня 2023 года в спортивном комплексе «Волга-Спорт-Арена» пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 121. В главном событии состоится бой между Ахмедом Алиевым и Магомедом Сулумовым. Бойцы сразятся за титул чемпиона AMC FN в легком весе. А в со-главном бою в октагоне встретятся Дмитрий Бикрев и Алексей Махно. Им предстоит сразиться за титул чемпиона в полусреднем весе.

Кард AMC Fight Nights 121:

Ахмед Алиев vs Магомед Сулумов

Дмитрий Бикрев vs Алексей Махно

Дмитрий Арышев vs Игорь Свирид

Анзор Абжамов vs Тумер Ондар

Тахир Абдуллаев vs Юрий Ермоленко

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