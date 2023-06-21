Вечером 24 июня 2023 года в спортивном комплексе «Волга-Спорт-Арена» пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 121. В главном событии состоится бой между Ахмедом Алиевым и Магомедом Сулумовым. Бойцы сразятся за титул чемпиона AMC FN в легком весе.

Ахмед Алиев — российский боец смешанных единоборств (легкий вес). Свою профессиональную карьеру ММА бойца он начал в 2011 году, за это время на счету спортсмена 21 победа и 7 поражений, а один из боев не был засчитан. Спортсмен занимает 1 строчку рейтинга AMC FN в легком весе. Его предыдущий бой состоялся 23 февраля 2023 года против Магомеда Сулумова. Этот бой был признан несостоявшимся.

Магомед Сулумов — российский боец смешанного стиля, выступающий в легком весе. С 2015 года он выходит в октагон в качестве профессионала, а на сегодняшний день в его активе 10 побед и 2 проигрыша, один из боев не был засчитан. Крайняя схватка спортсмена состоялась 23 февраля этого года, его противником был Ахмед Алиев. Их поединок признан несостоявшимся.

А в со-главном бою в октагоне встретятся Дмитрий Бикрев и Алексей Махно. Им предстоит сразиться за титул чемпиона в полусреднем весе.

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции