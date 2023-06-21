В ночь с 1 на 2 июля на UFC on ESPN 48 в спортивном комплексе «UFC Apex» в Вегасе пройдет турнир в главном событии которого состоится бой топовых средневесов, Шона Стрикленда и Абусупияня Магомедова

В январе 2023-го Шон закрыл двухматчевую серию поражений против Алекса Перейра и Джареда Каннонье успешным выступлением против дагестанца представляющего Францию Нассурдина Имавова единогласным решением судей.

В американца мало кто верил, но он явно отработал всю дистанцию ​​и заслужил большой бой с кем-то из топ-5. Единственная проблема заключалась в том, что все перспективные бойцы уже были забронированы заранее.

Вполне ожидаемо, что Стрикленд с удовольствием согласился на столь интересное предложение выйти с малоизвестным дебютантом Абусупьяном Магомедовым. К тому же, он самостоятельно заявил, что ему прилично заплатят за эту встречу. Отсюда следует, его мотивация очень даже привлекательна и скорее всего с пятью нулями.

32-летний немецко-русский боец в сумме провел в UFC 19 секунд. Именно столько потребовалось Абусупияну Магомеду для победы над Дастином Штольцфусом в дебютном выступлении техническим нокаутом. Зрелищно, ярко, впечатляюще и составило всего 19 секунд.

С декабря 2020 до своего победного боя в UFC спортсмен не участвовал в боях.

По словам Даны Уайта Абусупияну никак не удавалось найти оппонента, поэтому в дело вмешалась организация. И практически принудительно назначила ему бой.

При этом не стоит недооценивать достоинства Магомеда. Пусть на его балансе всего один бой в UFC, но ранее немец успешно выступал в KSW, PFL, Superior FC и других местных организациях. На данный момент рекорд Абусупияна в смешанных единоборствах 25-4-1.

Прогноз на бой Стрикленд – Магомедов 2 июля

По сути, оба бойца являются ударниками, но почему победит именно Стрикленд? Все дело в опыте. За плечами Стрикленд серьезный отрезок боев с топовыми бойцами UFC, причем в нескольких весовых категориях. Ряд поражений Шона можно списать на невероятные габариты Алекса Перейры и на вторую молодость Джареда Канонира. Со всеми остальными американец не испытывал никаких проблем.

При этом не исключены сюрпризы. В данном случае это поединок между очень крутыми и настойчивыми парнями. Шон Стрикленд – отличный боксёр, а Абусупьяна Магомедова Перейра считается мастером кикбоксинга. С большой долей вероятности бойцы попытаются нокаутировать друг друга, а пик возраста и крепкие подбородки при всем желании не позволят закончить бой досрочно.

Ставка на бой Стрикленд – Магомедов: победа Стрикленда за 1,79

Очевидно, эффектные бойцы заслуживают полных 25 минут боя. Ведь 3-х раундов им точно не хватит для выявления сильнейшего. Учитывая, что Стрикленд стилистически соответствует Магомедову , советуем выбрать более опытного бойца.