Российская лига боев на голых кулаках RCC Hard 30 июня проведет свой второй турнир, в рамках которого состоится бой вечера между россиянином Олегом «Фомичом» Фомичевым и бойцом из Казахстана Асылжаном Бакытжанулы. Турнир пройдет в Екатеринбурге на площадке Академии единоборств РМК, начало в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет увидеть на канале UDAR.

возраст – 26 лет

рост – 182 см

размах рук – 181 см

прозвище – Фомич

Олег Фомичев боец из Волгограда, в первую очередь, известен своей непродолжительной боксерской карьерой в любителях. С 2028 по 2022 год он провел шесть поединков, в трех выиграл и в трех проиграл. Причем в последнем на сегодняшний день бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, уступил Рамилю Байгину нокаутом. С таким рекордом сложно рассчитывать на чемпионские претензии в любительском боксе, а вот в поп-ММА можно снискать славу и неплохо заработать. Тем более в кулачных боях у Олега пока получается куда лучше. Выступать в поединках на голых кулаках Олег начал с прошлого года, причем в разных организациях. Всего на его счету сейчас шесть поединков, четыре из них он провел в Top Dog и все выиграл. Единственный поединок, в котором «Фомич» уступил, состоялся в июне 2022 года в рамках промоушена Pravda, его обидчиком стал Сослан «Кобра» Асбаров. В RCC Hard на счету Олега пока единственный бой. В первом турнире в апреле 2023 года он оказался сильнее Ахмада Багужаева.

Асылжан Бакытжанулы (Казахстан)

возраст – 33 года

рост – 188 см

размах рук – 191 см

прозвище – Sak (Сакский Воин)

Казахстанский боец Асылжан Бакытжанулы известен прежде всего по своим выступлениям в различных промоушенах ММА. Он родом из Алматы и несмотря на то, что с четырех лет занимается тхэквондо бойцовскую карьеру Асылжан в отношении себя он никогда не рассматривал. Единоборства для него были только хобби, пока он зарабатывал на жизнь будучи бухгалтером. Однако в 2015 году решил попробовать себя в главной казахстанской лиге смешанных единоборств Alash Pride. Довольно удачно, — в течение двух лет он провел шесть поединков и все завершил победами досрочно. Далее была лига ACB, где он успешно дебютировал, но уже во втором поединке потерпел первое поражение в карьере от Муслима Магомедова через удушение. Последние шесть боев он провел средне: три победы и три поражения. Рекорд Бакытжанулы в ММА составляет 14 побед, из них десять нокаутом и 4 поражения, два нокаутом. В последнем на сегодняшний день бою 25 февраля он выиграл техническим нокаутом у Эмилиано Сарди.

Прогноз и коэффициенты

Можно понять организаторов бойцовского вечера, поскольку в главном поединке нас ждет противостояние боксера, который уже имеет опыт выступления в кулачных боях и по сути дебютанта этого вида единоборств, зато с опытом выступлений в ММА. Асылжан Бакытжанулы после нескольких лет в смешанных единоборствах уже попробовал себя в другом направлении. В рамках турнира по кикбоксингу RCC 15 в том же Екатеринбурге в мае он уступил Арсению Смирнову. Теперь казахстанский спортсмен попробует себя еще в одном направлении. Исходя из опыта бойцовских поединков, можно было бы поставить на казахстанца, но в кулачных боях есть свои нюансы, которые Асылжану пока неведомы. Зато Олег Фомичев здесь как рыба в воде и уже имеет достойный рекорд из пяти побед и одного поражения. Россиянин по праву считается одним из лидеров в кулачке. Специалисты склоняются в его пользу. Букмекеры пока не предлагают коэффициенты на турнир, нужно подождать начала следующей недели. О коэффициентах мы вас проинформируем дополнительно.