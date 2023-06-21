В субботу 24 июня в рамках очередного турнира AMC Fight Nights 121 состоится поединок за звание чемпиона в полусредней весовой категории. Россиянин Дмитрий Бикрев будет защищать титул в бою против соотечественника Алексея Махно. Бой состоится в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, начало не ранее 18:30 по московскому времени.

возраст – 37 лет

рост – 180 см

рекорд 14 – 3

база – универсальный бой, армейский рукопашный бой

прозвище – нет

Дмитрий Бикрев родом из Магадана, но с течением времени переехал в Москву, где работал сотрудником Федеральной службы охраны. Там он занимался универсальным боем и армейским рукопашным боем. В этих дисциплинах одержал ряд побед на различных соревнованиях, становился чемпионом страны, побеждал в Европе. В 2016 году получил звание Заслуженного мастера спорта России. Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2013 году и сразу в Fight Nights. Одним промоушеном Дмитрий не ограничился и в том же году дебютировал в организации League S-70. В первом случае Бикрев выиграл ввиду сдачи соперника, во втором техническим нокаутом. Но вслед за этими двумя победами последовали два поражения. И если в League S-70 бой остановил врач, то в Fight Nights Дмитрий вынужден был сдаться. Выводы были сделаны и с 2015 года Бикрев потерпел всего одно поражение, а с 2016 года он не проигрывает вообще. В апреле 2016 года боец выиграл звание чемпиона Fight Nights в полусреднем весе в бою против Максима Буторина, затем трижды защитил чемпионский пояс. Впереди четвертая защита

возраст – 33 лет

рост – 177 см

рекорд 25 – 8

база – кикбоксинг, бокс

прозвище – Атаман

В отличие от своего предстоящего соперника Алексей Махно стал заниматься единоборствами в раннем возрасте. Главное его увлечение кикбоксинг, кроме того, он мастер спорта страны по комплексному единоборству и кандидат в мастера по боксу. В 2012 году дебютировал в профессиональных соревнованиях в рамках IMAT. В бою против Владимира Бялобжицкого Махно победил удушающим приемом. После четырех поединков в ММА рекорд Алексея состоял из двух побед и двух поражений. Затем на отрезке с 2013 по 2016 год у него в пассиве те же два поражения, но уже в тринадцати поединках. С 2020 году выступает исключительно в Fight Nights. В последнее время победы у него чередуются с поражениями. В сентябре 2022 года в рамках AMC Fight Nights 114 в последнем на сегодняшний день бою Алексей Махно потерпел поражение от Михаила Бондаря техническим нокаутом во втором раунде. Сейчас у «Атамана» появилась прекрасная возможность завоевать титул чемпиона в полусредней весовой категории.

Прогноз и коэффициенты

Все прекрасно понимают, что этот поединок состоится только из-за того, что соперник Дмитрие Бикрева казахстанец Гойти Дазаев получил травму. Иначе титульник звучал бы по-другому. Интересно, что Бикрев и Дазаев уже встречались в октагоне в апреле 2021 года во время второй защиты россиянина. Дмитрий победил в третьем раунде техническим нокаутом. Сам Бикрев спокойно относится к замене соперника, сетует лишь на то, что с Махно он находится в дружеских отношениях и не рассчитывал выходить против него. Руководитель промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев объясняет, что выбор пал на Алексея в связи с тем, что он давно выступает в промоушене, хорошо себя зарекомендовал несмотря на досадные поражения. Лига решила ему дать шанс, которым он может воспользоваться.

Другой вопрос — как воспользоваться. Дмитрий Бикрев более опытный боец и выигрывает у своего оппонента практически по всем параметрам. Дело даже не в антропометрии. У него лучше ударная техника, против него сложно бороться в партере. Поэтому вряд ли этот бой затянется. Махно нужно внимательно изучить последний на сегодняшний день поединок Бикрева против Руслан Колодко, который оказал серьезное сопротивление. Судьи отдали победу действующему чемпиону раздельным решением. Впрочем, специалисты и букмекеры видят победителям предстоящего боя Дмитрия Бикрева. Olimpbet предлагает на его победу коэффициент 1,20, на победу Махно — 4,80.