В вечер пятницы 23 июня 2023 года пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 21, который будет проведен в «Vegas City Hall», в Москве. В главном событии состоится поединок в среднем весе между Сержем Михелем и Наимом Давудовым.

Серж Михель — немецкий боксер, выступающий в среднем весе. С 2017 года начал свою профессиональную карьеру, за это время на его счету 15 побед и 3 проигрыша. Крайняя схватка спортсмена состоялась 17 мая этого года, его противником был Алессандро Яндейсек. Этот поединок Серж Михель выиграл единогласным решением судей.

Наим Давудов — российский кикбоксер (средний вес). С 2021 года дерется в TOP DOG, а на сегодняшний день в его активе 6 побед и ни единого поражения. Давудов является действующим чемпионом лиги в среднем весе. Свой предыдущий бой он провел 18 февраля 2023 года против Муборакшо Муборакшоева. В этой схватке Наим Давудов выиграл нокаутом.

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