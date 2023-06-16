Где смотреть ONE Friday Fights 22 Малыхин — Буллар, во сколько начало прямой трансляции 23 июня

Теги MMA ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Днем 23 июня 2023 года в рамках турнира ONE Friday Fights 22 пройдет бой между Аржаном Булларом и Анатолием Малыхиным. Бойцы сразятся за титул чемпиона ONE в тяжелом весе. Бойцовский вечер состоится на арене «Lumpinee Boxing Stadium» в Бангкоке, Таиланд.

Аржан Буллар — канадский боец смешанных единоборств (тяжелый вес). Профессиональная карьера бойца началась в 2014 году, а на сегодняшний день в его активе 11 побед и всего 1 поражение. Сейчас спортсмен является действующим чемпионом ONE в тяжелом весе. Свой крайний бой он провел 15 мая 2021 года, его противником был Брэндон Вера. В этом поединке Аржан Буллар одержал победу техническим нокаутом.

Анатолий Малыхин — российский боец смешанного стиля, выступающий в тяжелом весе. В течение 6 лет выходит в октагон как профессиональный боец ММА, за это время на его счету 12 побед и ни единого поражения. На данный момент Малыхин является чемпионом ONE FC в полутяжелом весе и временным чемпионом в тяжелом весе. Его предыдущая схватка состоялся 2 декабря прошлого года против Ренье Де Риддера. Этот бой Анатолий Малыхин выиграл техническим нокаутом.

Где смотреть ONE Friday Fights 22, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ
  • на ютуб канале ONE Championship
  • начало в 15:30 по мск

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