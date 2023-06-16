24 июня пройдет рейтинговый бой в полулёгком весе между топовыми полулегковесами Джошем Эмметтом и Илией Топурией, которые возглавят турнир UFC on ABC 5.

Это интригующее противостояние, победитель которого вплотную подберется к титульному шансу стать чемпионом в этой весовой категории.

Пока к этому титулу ближе Джош Эмметт – известный ветеран UFC,выступающий на профессиональном уровне с 2011 года, который способен дать конкурентный бой любому оппоненту и является представителем той самой «старой школы ММА».

А Илия Топурия занимает девятую строчку официального рейтинга UFC полулегком весе,и, наконец-то, проверит себя на оппозиции высокого уровня.

Рекорд: 13 боев – 13 побед (12 досрочных).

Возраст: 26 лет.

Рост: 170 см.

Вес: 65,7 кг.

Размах рук: 175 см.

Рекорд: 21 бой – 18 побед (8 досрочных) – 3 поражения.

Возраст: 38 лет.

Рост: 168 см.

Вес: 65,7 кг.

Размах рук: 178 см.

Испанский боец грузинского происхождения (Илия Топурия) постепенно подбирается к титульному званию. Свой путь в UFC Илия начал в 2020 году, когда дебютировал с победы над марокканцем Юссефом Залалом. Теперь у Топурии уже серия из пяти побед подряд – в октагоне пройдены Деймон Джексон, Райан Холл, Джей Херберт и Брайс Митчелл.

Илия является базовым бойцом, который после достижения 15-летнего возраста начал заниматься ММА в испанском Аликанте. В апреле 2015 года дебютировал в профессионалах и одержал победу над Франсиско Хавьер Асприлла и провел 8 поединков в различных организациях до перехода в UFC, где одержал победы.Топурия — это непобеждённый боец с рекордом 13-0. Он дебютировал в UFC в 2020-м и уже успел выиграть пять поединков под эгидой организации.

Американский ветеран (Джош Эмметт) только в крайнем поединке прервал серию из пяти побед подряд, благодаря которой 38-летний боец вплотную подобрался к вершине рейтинга полулегкого веса..

Свой путь в ММА Джош начал в далеком 2011 году, когда дебютировал победой над Эмилио Гансалез. В UFC Эммет попал в 2016,где дрался с Джоном Так и одержал победу.. После поражения от Грина опытный американец остался в полулегком весе.

В своем крайнем поединке (февраль 2023г) 38-летний ветеран уступил Яиру Родригесу приемом. В этом поединке на кону был титул временного чемпиона UFC в полулегком весе.

Сейчас боец занимает пятую строчку в рейтинге полулегковесов и имеет все шансы начать борьбу за титул. Джош обладает прекрасным функционалом для своего возраста, всегда имел репутацию парня с достойными навыками в борьбе. А вот панчером его назвать сложно – всего 6 побед нокаутом при агрессивной манере ведения боя.

Ставки и прогноз на бой Топурия – Эммет

В отличие от многих соперников Топурии, американец от него не убежит. Эммет точно не боится драки, у него большая физическая сила, а также опыт.

Чтобы пройти Джоша, испанцу придется переключиться на нестандартную работу, есть возможность работать в стойке и со средней или дальней дистанцией, ориентироваться на тайминг.

Илия опытный и тренированный боец, на его стороне разносторонность и возраст. Такие козыри сделают свое дело. Прогноз на победу Топурии за счет смены дистанции, активной работы в стойке и истощения соперника в клетке. Бой будет идти всю дистанцию.