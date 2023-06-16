В ночь с 24 на 25 июня состоится турнир UFC on ABC 5 во Флориде. Бой между Лоиком Раджабовым и Матеушом Ребецки пройдет в легкой весовой категории. Оба спортсмена отлично дебютировали в 2023 году, одержав победы у своих соперников по очкам.

Матеуш Ребецки

Лишь раз Ребецки проиграл на своем профессиональном пути, это была давно, в 2014 году.

С тех времен боец только совершенствовал свои навыки, что позволило ему забрать титул в промоушене FEN, где он провел насыщенную спортивную карьеру. По навыкам на 100% универсал, который разряжается тяжелыми ударами в стойке, а еще умеет хорошо бороться.

Многие знают таджикистанского атлета по боям в лиге Professional Fighters League, так как он успел принять участие в двух сезонах – 2019-го и 2021 года. В одном из сезонов дошел до финала, где не смог победить Рауша Манфио.

Затем спортсмен показал удачное выступление на турнире Eagle Fighting Championship 44, пройдя экс-бойца UFC Зака Зейна.В этом противостоянии удушающим приемом в первом раунде победу одержал Лоик.

Лоик успешно дебютировал в UFC и выиграл 17-й бой в карьере при четырех поражениях и одной ничьей. А для его соперника Эстебана Рибовича из Аргентины это было первое поражение в карьере.

Прогноз и коэффициенты на бой

Букмекерские котировки таковы: победа Ребецки — 1,69, успех Раджабова — 2,10.

Нас ожидает жесткая и напряженная дуэль, в которой не будет явного лидера. По навыкам бойцы немного уступают друг другу, поэтому могут показать паритет и в ударах, и в борьбе. На самом деле очень непредсказуемый бой, где в исходы лучше не лезть. Безусловно, нас ждет долгая борьба за инициативу, а значит, есть все возможности увидеть решение судьи.