Анатолий Малыхин – Аржан Буллар прогноз на бой 23 июня на ONE Friday Fights 22: ставки и коэффициенты на бой
В эту пятницу (23 июня) Анаталий Малыхин Чемпион ONE Championship в полутяжелом весе (до 102,1 кг) и обладатель пояса в тяжелой категории (до 120,2 кг) будет бороться за второй полноценный титул. Бой неоднократно срывался, но на этот раз он состоится. В этот день соперником Анатолия Малыхина станет канадец с индийскими корнями Аржан Буллар.
Аржан Буллар
Спортсмен с ранних лет занимался вольной борьбой. Участвовал в Олимпиаде-2012 под флагом Канады и занял 13 место в вольном стиле. С 2014 года выступает в смешанных единоборствах. Арджан был 2-кратным чемпионом мира BFL в супертяжелом весе на момент подписания контракта с UFC. В UFC отстоял четыре боя, одно поражение и три победы.
Также одержал две победы в ONE Championship, когда перешел к ним 2019 году.
И наконец, главная победа и статус чемпиона в тяжелом весе, когда в 2021 году Буллар финишировал техническим нокаутом во втором раунде американца Брэндона Веру.
Анатолий Малыхин
Анатолий Малыхин занимается вольной борьбой с 10 лет, становился призёром России по юношам и по молодежи. На чемпионате страны забирает бронзу. А уже в 2016 году Анатолий стал чемпионом Европы по грэпплингу.
В тот период карьеры не явился на допинг- контроль, за что получил получил двухлетнюю дисквалификацию. В 2016 году вступает в профессиональных ММА и становится чемпионом мира в 2017 году по смешанным боевым искусствам в весовой категории свыше 93 кг. С 2021 года вступает в One Championship.
В феврале 2022 года завоевывает временный титул чемпиона ONE Championship в тяжёлом весе , нокаутировав Кирилла Грищенко во втором раунде.
А уже в декабря 2022 года нокаутировал в первом раунде Ренье де Риддера, завоевав титул чемпиона ONE Championship в полутяжелом весе.
Прогноз на бой
Поединок между Буллар и Малыхиным срывался дважды – в сентябре 2022 года и в марте 2023 года.
В сентябре Буллар сообщил об отмене боя, не называя причин.
А в марте бой был отменен из-за травмы руки Буллара на тренировке. Бойцу потребовалась операция и он не успел восстановиться к бою.
Россиянин одержал четыре из пяти последних побед в первом раунде, и теперь он обязательно будет прессинговать соперника и использовать свое внушительное преимущество в размахе. И когда он пытается перейти в партер со стороны Буллара, Малыхин сможет ему ответить и в этом компоненте благодаря своей борцовской базе. Верим, что россиянин в итоге добьет соперника, выиграет первую половину боя и возьмет второй полноценный пояс в ONE Championship.
Где смотреть бой Буллар – Малыхин
- Турнир ONE Friday Fights 22 стартует на «Lumpinee Boxing Stadium» в Бангкоке (Таиланд) в пятницу, 23 июня, в 15:30 по московскому времени. Поединок Буллар – Малыхин начнется не ранее 19:00 мск.
- Прямую трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», эфиры начнутся в 15:30 по мск.
Полный кард
- Пражанчай ПиКей Сенчай (Таиланд) – Сэм-Эй Гаянхадао (Таиланд). Бой за временный пояс по тайскому боксу;
- Суперлек Киатмуу9 (Таиланд) – Набиль Анане (Алжир). Тайский бокс;
- Сексан Ор Кванмуанг (Таиланд) – Натан Бендон (Великобритания). Тайский бокс;
- Муангтай ПиКей Сенчай (Таиланд) – Нико Каррилльо (Шотландия). Тайский бокс;
- Аржан Буллар (Канада / Индия) – Анатолий Малыхин (Россия). Бой за пояс по MMA;
- Ситтхичай Ситсонпинонг (Таиланд) – Эдди Абасоло (США). Тайский бокс;
- Рамболек Чор Аджалабун (Таиланд) – Фарияр Аминипур (Иран). Тайский бокс;
- Гингсанглек Тор Лаксонг (Таиланд) – Конгторани Сор Соммаи (Таиланд). Тайский бокс;
- Джомход Авто Муайтай (Таиланд) – Акрам Хамиди (Алжир). Тайский бокс;
- Тонгпун ПиКей Сенчай (Таиланд) – Янгдам Сор Тор Хьюбангсен (Таиланд). Тайский бокс;
- Фан Ронг (Китай) – Шамиль Эрдоган (Турция).MMA.
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