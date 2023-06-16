Анатолий Малыхин – Аржан Буллар прогноз на бой 23 июня на ONE Friday Fights 22: ставки и коэффициенты на бой

Теги ONE Championship Анатолий Малыхин Прогнозы на бои Бокс/MMA/UFC

В эту пятницу (23 июня) Анаталий Малыхин Чемпион ONE Championship в полутяжелом весе (до 102,1 кг) и обладатель пояса в тяжелой категории (до 120,2 кг) будет бороться за второй полноценный титул. Бой неоднократно срывался, но на этот раз он состоится. В этот день соперником Анатолия Малыхина станет канадец с индийскими корнями Аржан Буллар.

Аржан Буллар

Спортсмен с ранних лет занимался вольной борьбой. Участвовал в Олимпиаде-2012 под флагом Канады и занял 13 место в вольном стиле. С 2014 года выступает в смешанных единоборствах. Арджан был 2-кратным чемпионом мира BFL в супертяжелом весе на момент подписания контракта с UFC. В UFC отстоял четыре боя, одно поражение и три победы.

Также одержал две победы в ONE Championship, когда перешел к ним 2019 году.

И наконец, главная победа и статус чемпиона в тяжелом весе, когда в 2021 году Буллар финишировал техническим нокаутом во втором раунде американца Брэндона Веру.

Анатолий Малыхин

Анатолий Малыхин занимается вольной борьбой с 10 лет, становился призёром России по юношам и по молодежи. На чемпионате страны забирает бронзу. А уже в 2016 году Анатолий стал чемпионом Европы по грэпплингу.

В тот период карьеры не явился на допинг- контроль, за что получил получил двухлетнюю дисквалификацию.  В 2016 году вступает в профессиональных ММА и становится чемпионом мира в 2017 году  по смешанным боевым искусствам в весовой категории свыше 93 кг. С 2021 года вступает в One Championship.

В феврале 2022 года завоевывает временный титул чемпиона ONE Championship в тяжёлом весе , нокаутировав Кирилла Грищенко во втором раунде.

А уже в декабря 2022 года нокаутировал в первом раунде Ренье де Риддера, завоевав титул чемпиона ONE Championship в полутяжелом весе.

Прогноз на бой

Поединок между Буллар и Малыхиным срывался дважды – в сентябре 2022 года и в марте 2023 года.

В сентябре Буллар сообщил об отмене боя, не называя причин.

А в марте бой был отменен из-за травмы руки Буллара на тренировке. Бойцу потребовалась операция и он не успел восстановиться к бою. 

Россиянин одержал четыре из пяти последних побед в первом раунде, и теперь он обязательно будет прессинговать соперника и использовать свое внушительное преимущество в размахе. И когда он пытается перейти в партер со стороны Буллара, Малыхин сможет ему ответить и в этом компоненте благодаря своей борцовской базе. Верим, что россиянин в итоге добьет соперника, выиграет первую половину боя и возьмет второй полноценный пояс в ONE Championship.

Где смотреть бой Буллар – Малыхин

  • Турнир ONE Friday Fights 22 стартует на «Lumpinee Boxing Stadium» в Бангкоке (Таиланд) в пятницу, 23 июня, в 15:30 по московскому времени. Поединок Буллар – Малыхин начнется не ранее 19:00 мск.
  • Прямую трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», эфиры начнутся в 15:30 по мск.

Полный кард

  • Пражанчай ПиКей Сенчай (Таиланд) – Сэм-Эй Гаянхадао (Таиланд). Бой за временный пояс по тайскому боксу;
  • Суперлек Киатмуу9 (Таиланд) – Набиль Анане (Алжир).  Тайский бокс;
  • Сексан Ор Кванмуанг (Таиланд) – Натан Бендон (Великобритания).  Тайский бокс;
  • Муангтай ПиКей Сенчай (Таиланд) – Нико Каррилльо (Шотландия).  Тайский бокс;
  • Аржан Буллар (Канада / Индия) – Анатолий Малыхин (Россия).  Бой за пояс по MMA;
  • Ситтхичай Ситсонпинонг (Таиланд) – Эдди Абасоло (США).  Тайский бокс;
  • Рамболек Чор Аджалабун (Таиланд) – Фарияр Аминипур (Иран).  Тайский бокс;
  • Гингсанглек Тор Лаксонг (Таиланд) – Конгторани Сор Соммаи (Таиланд).  Тайский бокс;
  • Джомход Авто Муайтай (Таиланд) – Акрам Хамиди (Алжир). Тайский бокс;
  • Тонгпун ПиКей Сенчай (Таиланд) – Янгдам Сор Тор Хьюбангсен (Таиланд).  Тайский бокс;
  • Фан Ронг (Китай) – Шамиль Эрдоган (Турция).MMA.

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