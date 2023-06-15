Где смотреть UFC on ESPN 47 Веттори — Каннонир, Царукян — Сильва: во сколько прямая трансляция турнира 18 июня

Теги UFC Джаред Каннонир UFC Fight Night UFC on ESPN UFC Apex UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

18 июня в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN 47, в главном событии которого состоится поединок в среднем весе между экс-претендентами на титул — Джаредом Каннониром и Марвином Веттори.

В со-главном событии российский легковес Арман Царукян проведет бой с бразильцем Хоакимом Силвой.

Остальной кард выглядит следующим образом:

Средний вес: Армен Петросян – Кристиан Данкан;

Полулегкий вес: Пэт Сабатини – Лукас Алмейда;

Легкий вес: Мануэль Торрес – Николас Мотта;

Легчайший вес: Раони Барселос – Майлс Джонс.

Полусредний вес: Николас Далби – Муслим Салихов;

Наилегчайший вес: Джимми Флик – Алессандро Коста;

Легчайший вес: Кунг Хо Канг – Кристин Куинонез;

Наилегчайший вес: Карлос Хернандез – Денис Бондарь;

Наилегчайший вес: Жалгас Жумагулов – Фелипе Бунес;

Женский наилегчайший вес: Тереза Бледа– Габриэлла Фернандес;

Легчайший вес: Даниэль Аргуэта – Ронни Лоуренс;

Полутяжелый вес: Зак Пауга – Модестас Букаускас.

Где смотреть UFC on ESPN 47

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

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