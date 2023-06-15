18 июня в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN 47, в главном событии которого состоится поединок в среднем весе между экс-претендентами на титул — Джаредом Каннониром и Марвином Веттори.

В со-главном событии российский легковес Арман Царукян проведет бой с бразильцем Хоакимом Силвой.

Остальной кард выглядит следующим образом:

Средний вес: Армен Петросян – Кристиан Данкан;

Полулегкий вес: Пэт Сабатини – Лукас Алмейда;

Легкий вес: Мануэль Торрес – Николас Мотта;

Легчайший вес: Раони Барселос – Майлс Джонс.

Полусредний вес: Николас Далби – Муслим Салихов;

Наилегчайший вес: Джимми Флик – Алессандро Коста;

Легчайший вес: Кунг Хо Канг – Кристин Куинонез;

Наилегчайший вес: Карлос Хернандез – Денис Бондарь;

Наилегчайший вес: Жалгас Жумагулов – Фелипе Бунес;

Женский наилегчайший вес: Тереза Бледа– Габриэлла Фернандес;

Легчайший вес: Даниэль Аргуэта – Ронни Лоуренс;

Полутяжелый вес: Зак Пауга – Модестас Букаускас.

Где смотреть UFC on ESPN 47