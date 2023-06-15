Где смотреть UFC on ESPN 47 Веттори — Каннонир, Царукян — Сильва: во сколько прямая трансляция турнира 18 июня
18 июня в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN 47, в главном событии которого состоится поединок в среднем весе между экс-претендентами на титул — Джаредом Каннониром и Марвином Веттори.
В со-главном событии российский легковес Арман Царукян проведет бой с бразильцем Хоакимом Силвой.
Остальной кард выглядит следующим образом:
Средний вес: Армен Петросян – Кристиан Данкан;
Полулегкий вес: Пэт Сабатини – Лукас Алмейда;
Легкий вес: Мануэль Торрес – Николас Мотта;
Легчайший вес: Раони Барселос – Майлс Джонс.
Полусредний вес: Николас Далби – Муслим Салихов;
Наилегчайший вес: Джимми Флик – Алессандро Коста;
Легчайший вес: Кунг Хо Канг – Кристин Куинонез;
Наилегчайший вес: Карлос Хернандез – Денис Бондарь;
Наилегчайший вес: Жалгас Жумагулов – Фелипе Бунес;
Женский наилегчайший вес: Тереза Бледа– Габриэлла Фернандес;
Легчайший вес: Даниэль Аргуэта – Ронни Лоуренс;
Полутяжелый вес: Зак Пауга – Модестас Букаускас.
Где смотреть UFC on ESPN 47
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 02:00 по мск
- начало основного карда в 05:00 по мск
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