Кард EFC 52 Анвар Чергесов — Руслан Туяков, все участники турнира 17 июня
17 июня в Дагестане пройдет Eagle FC 52, где в главном событии пройдет поединок между Анваром Чергесовым и Русланом Туяковым.
Кард Eagle FC 52
- Анвар Чергесов — Руслан Туяков
- Багаутдин Абасов — Максим Пугачев
- Магомед Аль-Абдулла — Самат Жагпаров
- Имам Ибрагимбеков — Магомед-Расул Магомедов
- Джоми Андурахимзода — Исраил Гаджиагаев
- Шамиль Алибеков — Ислам Агавов
- Адхам Мамадалиев — Магомед Зайнуков
- Наибхан Гайдаров — Курбанали Раджабалиев
- Эльнар Ибрагимов — Эмран Исрафилов
- Шарапудин Зияудинов — Шамиль Халаев
Турнир начнется в 17:55 (мск). Организует трансляцию федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».
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