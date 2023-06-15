Кард EFC 52 Анвар Чергесов — Руслан Туяков, все участники турнира 17 июня

Теги MMA EFC Бокс/MMA/UFC

17 июня в Дагестане пройдет Eagle FC 52, где в главном событии пройдет поединок между Анваром Чергесовым и Русланом Туяковым.

Кард Eagle FC 52

  • Анвар Чергесов — Руслан Туяков
  • Багаутдин Абасов — Максим Пугачев
  • Магомед Аль-Абдулла — Самат Жагпаров
  • Имам Ибрагимбеков — Магомед-Расул Магомедов
  • Джоми Андурахимзода — Исраил Гаджиагаев
  • Шамиль Алибеков — Ислам Агавов
  • Адхам Мамадалиев — Магомед Зайнуков
  • Наибхан Гайдаров — Курбанали Раджабалиев
  • Эльнар Ибрагимов — Эмран Исрафилов
  • Шарапудин Зияудинов — Шамиль Халаев

Турнир начнется в 17:55 (мск). Организует трансляцию федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».

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