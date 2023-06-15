17 июня в Дагестане пройдет Eagle FC 52, в главном событии которого состоится поединок между Анваром Чергесовым и Русланом Туяковым.

В со-главном событии пройдет в легком весе между Багаутдином Абасовым и Максимом Пугачевым.

Промоушен не проводил поединки с декабря 2022 года. Одной из причин длительной паузы между турнирами стало решение основателя лиги и экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова полностью уйти из индустрии единоборств.

Где смотреть Eagle FC 52