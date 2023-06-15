Где смотреть Eagle FC 52 Чергесов — Туяков: во сколько начало прямой трансляции 17 июня
17 июня в Дагестане пройдет Eagle FC 52, в главном событии которого состоится поединок между Анваром Чергесовым и Русланом Туяковым.
В со-главном событии пройдет в легком весе между Багаутдином Абасовым и Максимом Пугачевым.
Промоушен не проводил поединки с декабря 2022 года. Одной из причин длительной паузы между турнирами стало решение основателя лиги и экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова полностью уйти из индустрии единоборств.
Где смотреть Eagle FC 52
- Турнир стартует 17 июня в 17:55 по московскому времени. Бесплатную прямую трансляцию турнира можно посмотреть на телеканале «Матч».
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