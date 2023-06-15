В субботу 17 июня в рамках очередного турнира UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе состоится поединок бойца из Италии Марвина Веттори против американца Джареда Каннонира. Бой станет главным событием вечера, он пройдет на арене UFC APEX. Ориентировочное начало поединка по московскому времени 18 июня в 05:00 часов.

возраст – 29 лет

рост – 183 см

размах рук – 188 см

рейтинг в UFC – 3

прозвище – Итальянский Жеребец

Итальянец еще в подростковом возрасте вдохновлялся боями на турнирах Pride и в частности россиянином Федором Емельяненко. Все это и предопределило его выбор заняться смешанными единоборствами. Вот только в Италии тренироваться возможности не было, и Марвин уехал сначала в Англию, а затем в Соединенные Штаты. Начал свою профессиональную карьеру в 2012 году, но в первом же поединке уступил соотечественнику Алессандро Грандису. Однако в дальнейшем в рамках нескольких европейских турниров одержал ряд побед и присоединился к итальянскому промоушену Venator FC, став одним из первых его бойцов. Выиграл звание чемпиона этой организации в полусреднем весе, но затем перешел в среднюю весовую категорию и в 2016 году присоединился к UFC. Начал он с переменным успехом м в первых трех поединках один раз проиграл новозеландцу Исраэлю Адесанье. Выводы Веттори сделал, выиграл следующие шесть боев и добился права на чемпионский бой против все того же Адесаньи. Судьи единогласным решением отдали победу новозеландцу. Теперь задача Марвина вновь завоевать право на титульный поединок. Последний на сегодняшний день бой он провел в марте против грузинского бойца Романа Долидзе в рамках турнира UFC 286 в Лондоне. где все судьи проголосовали за победу итальянца.

возраст – 39 лет

рост – 183 см

размах рук – 197 см

рейтинг в UFC – 4

прозвище – The Killa Gorilla

Джаред Каннонир родился на юге в Техасе, а вот первые успехи в смешанных единоборствах пришли к нему на далеком севере на Аляске, где он стал выступать в промоушене Alaska Fighting Championship с 2011 года. На протяжении трех лет он победил в семи боях подряд, стал чемпионом организации в тяжелой весовой категории. Тут его заметили представители UFC, с которым он подписал контракт. Первый блин в новом для него промоушене вышел комом, он сразу проиграл соотечественнику Шону Джордану нокаутом в первом раунде. Имея рекорд из трех побед и трех поражений Джаред дебютирует в средней весовой категории и успешно. Из шести последующих поединков он проиграл лишь раз и добился права на титульный бой. В июне 2022 года он встретился все с тем же Исраэлем Адесаньей и проиграл единогласным решением. Теперь цель Каннонира та же, что и у Веттори — новый чемпионский поединок. В последнем на сегодняшний день бою Джаред победил раздельным решением судей американца Шона Стрикленда.

Прогноз и коэффициенты

Нас ожидает бой приблизительно равных по силе соперников. В пользу итальянца его возраст, в то же время опыт выступлений в октагоне у них одинаковый. Даже свои титульные бои они проиграли одному и тому же противнику. Кроме того в рейтинге их разделяет всего одна позиция. Марвин хорош в партере, девять своих боев он выиграл сабмишном, но и в стойке может попасть так, что бой закончится, тем более у него неплохие навыки бокса. Еще один плюс итальянца — его выносливость, что может пригодиться в бою с более возрастным соперником. Минус — довольно часто пропускает удары, но держит их, Веттори ни разу еще не проиграл досрочно. Вполне вероятна ситуация как в бою с Долидзе, когда все три раунда спортсмены провели в стойке, при этом Марвин выбросил больше ударов.

Каннонир попадать будет точно, тут ему на пользу идет размах рук, который чуть ли не на 15 сантиметров больше чем у Веттори. Удар у американца мощный, от него пострадали многие, и десять раз благодаря ему он заканчивал свои бои досрочно. Зная свое преимущество по силе ударов Джаред вряд ли захочет проводить бой в партере и будет всячески избегать тейдаунов. Вопрос в том, кто сможет нанести больше этих самых ударов. Специалисты и букмекеры отдают небольшое преимущество итальянцу. Winline предлагает на победу Веттори коэффициент 1,85, на победу Каннонира — 2,10. Шансов на то, что бой завершится вничью ало, но вероятность такая существует, коэффициент — 30,00.