Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген возглавят UFC Fight Night 226

UFC анонсировал следующий поединок Умара Нурмагомедова.

В ночь на 6 августа в Нэшвилле, штат Теннесси, состоится турнир t 226.

В главном событии вечера пройдет поединок в легчайшем весе между и Кори Сэндхагеном.

В последний раз Нурмагомедов дрался в январе, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.

Сэндхаген идет на серии из двух побед.

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