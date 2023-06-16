Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген возглавят UFC Fight Night 226
UFC анонсировал следующий поединок Умара Нурмагомедова.
В ночь на 6 августа в Нэшвилле, штат Теннесси, состоится турнир UFC Fight Night 226.
В главном событии вечера пройдет поединок в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном.
В последний раз Нурмагомедов дрался в январе, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.
Сэндхаген идет на серии из двух побед.
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