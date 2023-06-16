Умар Нурмагомедов и Кори Сэндхаген возглавят UFC Fight Night 226

Теги легчайший вес UFC MMA Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

UFC анонсировал следующий поединок Умара Нурмагомедова.

В ночь на 6 августа в Нэшвилле, штат Теннесси, состоится турнир UFC Fight Night 226.

В главном событии вечера пройдет поединок в легчайшем весе между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном.

В последний раз Нурмагомедов дрался в январе, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде. 

Сэндхаген идет на серии из двух побед.

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5 комментариев

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TomSail
Кори респект, что принимает все бои. Будет интересно
+7
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+7
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Mr.Bubble
У кори проблема с борьбой и в ударке умар наверно не хуже, фаворит очевиден. Но все равно, топ бойцы, бой интересн очень, конечно.
+2
-2
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TomSail
Ну и таким образом Умара явно выводят наверх. После победы над Кори никакие Мерабы не смогут бегать от поединка с ним
+2
-2
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