18 июня в Мельбурне (Австралия) пройдет вечер бокса, в главном событии которого Тим Цзю проведет защиту временного титула WBO в первом среднем весе в бою против Карлоса Окампо.

Коэффициенты Тим Цзю — Окампо

Тим Цзю — 1.09

Карлос Окампо — 8.15

28-летний Цзю последний поединок провел против американца Тони Харрисона в марте этого года. В этом противостоянии техническим нокаутом в девятом раунде победу одержал Тим. На его счету 22 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения.

27-летний Окампо последний раз выходил боксировать в октябре 2022 года против Себастьяна Фундоры. Данный бой завершился победой Фундоры единогласным решением судей. Всего в активе Карлоса 35 побед (23 нокаутом) и два поражения.

Прогноз на бой Тим Цзю — Окампо

Коэффициенты отражают реальность: Окампо хоть и является опытным боксером, бившимся за пояс IBF, но он и его оппозиция — не тот уровень для Цзю-младшего. Вряд ли в этом бою будет быстрый нокаут от Тима, но он определенно будет, поскольку Карлос и его мексиканский стиль боя очень удобны для Цзю. В последних противостояниях команда Тима на практике учит его присматриваться к соперникам, оценивать ситуацию, переигрывать, а затем финишировать. Так этот бой и пройдет и, скорее всего, Цзю начнет жесткий прессинг после пятого раунда, а к седьмому нокаутирует.|

Прогноз на бой Цзю — Окампо: досрочная победа Тима.