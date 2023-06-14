Тим Цзю – Окампо кард турнира – кто дерется 18 июня, весь список

Теги Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Утром 18 июня состоится схватка между Тимом Цзю и Карлосом Окампо. Боксеры сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Турнир будет проведен на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче, Квинсленд, Австралия.

Кард турнира: Цзю – Окампо

  • Тим Цзю vs Карлос Окампо
  • Сэм Гудман vs Рииз Алим
  • Джастин Фрост vs Хассан Хэмдан
  • Хейз Хепи vs Трой Пилчер
  • Вегас Ларфилд vs Джанрил Кастино
  • Роки Огден vs Марк Шлибс
  • Лиам Талива vs Исаак Лики

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • начало трансляции в 05:00 по мск
  • бой Цзю – Окампо начнется в 08:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ
  • Матч Боец!

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