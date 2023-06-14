Утром 18 июня состоится схватка между Тимом Цзю и Карлосом Окампо. Боксеры сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Турнир будет проведен на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче, Квинсленд, Австралия.

Кард турнира: Цзю – Окампо

Тим Цзю vs Карлос Окампо

Сэм Гудман vs Рииз Алим

Джастин Фрост vs Хассан Хэмдан

Хейз Хепи vs Трой Пилчер

Вегас Ларфилд vs Джанрил Кастино

Роки Огден vs Марк Шлибс

Лиам Талива vs Исаак Лики

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