Тим Цзю – Окампо кард турнира – кто дерется 18 июня, весь список
Утром 18 июня состоится схватка между Тимом Цзю и Карлосом Окампо. Боксеры сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Турнир будет проведен на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче, Квинсленд, Австралия.
Кард турнира: Цзю – Окампо
- Тим Цзю vs Карлос Окампо
- Сэм Гудман vs Рииз Алим
- Джастин Фрост vs Хассан Хэмдан
- Хейз Хепи vs Трой Пилчер
- Вегас Ларфилд vs Джанрил Кастино
- Роки Огден vs Марк Шлибс
- Лиам Талива vs Исаак Лики
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- начало трансляции в 05:00 по мск
- бой Цзю – Окампо начнется в 08:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ
- Матч Боец!
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