Где смотреть бой Тим Цзю — Карлос Окампо: во сколько прямая трансляция 18 июня по Мск

Теги Тимофей Цзю бокс Бокс/MMA/UFC

Утром 18 июня состоится схватка между Тимом Цзю и Карлосом Окампо. Боксеры сразятся за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Турнир будет проведен на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче, Квинсленд, Австралия.

Тим Цзю — австралийский боксер, выступающий в первом среднем весе. В течение 6 лет является профессиональным боксером, а на сегодняшний день в его активе 22 победа и ни единого поражения. Сейчас он является временным чемпионом по версии WBO в первом среднем весе. Крайняя схватка спортсмена была проведена 12 марта этого года, его противником был Тони Харрисон. В этом поединке Тим Цзю одержал победу техническим нокаутом.

Карлос Окампо — мексиканский боксер (первый средний вес). Свою профессиональную карьеру боксера он начал в 2012 году, за это время на его счету 35 побед и 2 поражения. Его предыдущий бой состоялся 25 марта этого года в схватке с Маурисио Гутьерресом Кастором. Этот поединок Карлос Окампо выиграл техническим нокаутом.

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • начало трансляции в 05:00 по мск
  • бой Цзю – Окампо начнется в 08:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ
  • Матч Боец!

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