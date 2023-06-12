Онлайн трансляция Bellator 297 Немков — Ромеро, Петтис — Фрейре, смотреть онлайн турнир 17 июня
В ночь с 16 на 17 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, который будет проведен на арене «Wintrust Arena» в Чикаго, США. В главном событии состоится схватка между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии Bellator MMA в полутяжелом весе. В со-главном событии в октагоне встретятся Серхио Петтис и Патрисио Питбуль, которые подерутся за титул в легчайшем весе.
Как смотреть Bellator 297
- трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
- в России официально не покажут турнир
- прелимы начнутся в 01:00 по мск
- начало основного карда в 04:00 по мск
Кард Bellator 297:
- Вадим Немков vs Йоэль Ромеро
- Серхио Петтис vs Патрисио Питбуль
- Кори Андерсон vs Фил Дэвис
- Даниэль Джеймс vs Гокхан Сарикам
- Владимир Гувеа vs Габриэль Саег
- Кайл Кратчмер vs Бобби Нэш
- Питер Бюист vs Гаджи Рабаданов
- Джалил Уиллис vs Рамазан Курамагомедов
- Майк Хэмил vs Шамиль Никаев
- Норберт Нёвеньи мл. vs Камиль Онищук
- Арчи Колган vs Эммануэль Санчес
- Карл Мур vs Алекс Полиззи
- Тимур Хизриев vs Ричи Смуллен
- Джордан Ньюмэн vs Мэттью Перри
- Коди Лоу vs Эдвин Чавез
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