В ночь с 16 на 17 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, который будет проведен на арене «Wintrust Arena» в Чикаго, США. В главном событии состоится схватка между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии Bellator MMA в полутяжелом весе. В со-главном событии в октагоне встретятся Серхио Петтис и Патрисио Питбуль, которые подерутся за титул в легчайшем весе.

Как смотреть Bellator 297

трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime

в России официально не покажут турнир

прелимы начнутся в 01:00 по мск

начало основного карда в 04:00 по мск

Кард Bellator 297: