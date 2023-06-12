В субботу 17 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 297. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Wintrust Arena» в Чикаго, США. В главном событии состоится схватка между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии Bellator MMA в полутяжелом весе.

Вадим Немков — российский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2013 году, на данный момент в его активе 16 побед и 2 проигрыша, а один из боев не был засчитан. Сейчас Немков является действующим чемпионом в полутяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 18 ноября 2022 года против Кори Андерсона. Этот бой Вадим Немков выиграл единогласным решением судей.

Йоэль Ромеро — кубинский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжелом весе. На протяжении 13 лет спортсмен выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время на его счету 15 побед и 6 поражений. На сегодняшний день он занимает 3 строчку рейтинга Bellator в полутяжелой весовой категории. Свой предыдущий бой Ромеро провел 23 сентября прошлого года, его противником был Мелвин Манхуф. В этом поединке Йоэль Ромеро одержал победу нокаутом.

В со-главном бою пройдёт схватка между Серхио Петтисом и Патрисио Фрейре за титул чемпиона Bellator в легчайшем весе.

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