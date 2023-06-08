Прогноз на бой Немков — Ромеро Bellator 297, ставки и коэффициенты, кто победит в бое Вадим Немков — Йоэль Ромеро 17 июня

Теги Bellator Йоэль Ромеро Вадим Немков Прогнозы на бои Bellator 297 Бокс/MMA/UFC

17 июня в Чикаго (США) пройдет Bellator 297, где в главном событии состоится поединок в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро.

Коэффициенты на бой Немков — Ромеро

  • Немков — 1.22
  • Ромеро — 4.20

30-летний Немков последний раз выходил в клетку в ноябре 2022 года на турнире Bellator 288, победив Кори Андерсона единогласным решением судей. На его счету 15 побед и два поражения.

46-летний Ромеро в последний раз выходил в октагон против нидерландца Мелвина Манхуфа в сентябре 2022 года в рамках турнира Bellator 285. В этом противостоянии Йоэль одержал победу нокаутом в третьем раунде. На его счету в смешанных единоборствах 15 побед и шесть поражений.

Прогноз на бой Немков — Ромеро

Немков заслуженно является фаворитом, поскольку 46-летнему Ромеро уже место в музее. Да, он вполне неплохо показывает себя в Bellator, однако первому же топу — Филу Дэвису — он проиграл. А брать в расчет Манхуфа и Полиции — глупо, опять же, несмотря на неплохое выступление Йоэля.

Ромеро еще в UFC начал сильно регрессировать, о чем говорит его серия из четырех поражений подряд. А вот Немков как раз прогрессирует и демонстрирует это из боя в бой. Да, первый поединок против Андерсона, мягко говоря, не получился, но во втором бою все встало на свои места. Вадиму для победы хватит просто в своем стиле держать Ромеро джебами, угрожать хай-киками и выкидывать лоу-кики.

А если учитывать преимущества в скорости, выносливости, точности ударов в стойке и защиту от грепплинга любого уровня, Немков определенно выглядит фаворитом на победу по очкам.

Прогноз на бой Немков — Ромеро: победа Немкова по очкам.

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