Ночью 17 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, который будет проведен на арене «Wintrust Arena» в Чикаго, США. В главном событии в октагоне встретятся Вадим Немков и Йоэль Ромеро. Бойцам предстоит сразяться за титул чемпиона по версии Bellator MMA в полутяжелом весе.

Вадим Немков — российский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). С 2013 года является профессиональным бойцом ММА, на данный момент в его активе 16 побед и 2 проигрыша, а один из боев был признан несостоявшимся. Сейчас спортсмен является действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 18 ноября 2022 года против Кори Андерсона. Этот бой Вадим Немков выиграл единогласным решением судей.

Йоэль Ромеро — кубинский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжелом весе. На протяжении 13 лет спортсмен выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время на его счету 15 побед и 6 поражений. На сегодняшний день он занимает 3 строчку рейтинга Bellator в полутяжелой весовой категории. Свой предыдущий бой Ромеро провел 23 сентября прошлого года, его противником был Мелвин Манхуф. В этом поединке Йоэль Ромеро одержал победу нокаутом.

Во сколько смотреть бой Немков – Ромеро