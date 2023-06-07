Вечером 14 июня 2023 года в спортивном комплексе «Волга-Спорт-Арена» пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 120. В главном событии состоится бой в тяжелом весе между Михаилом Газаевым и Константином Глуховым.

Михаил Газаев — российский боец смешанных единоборств, выступающий в тяжелом весе. Профессиональная карьера бойца началась в 2013 году, за это время на его счету 4 победы и ни единого поражения. Свой предыдущий бой он провел 14 октября прошлого года против Юрия Киселева. Этот поединок Михаил Газаев выиграл нокаутом.

Константин Глухов — латвийский боец смешанного стиля, кикбоксер (тяжелый вес). С 2006 года является профессиональным ММА бойцом, а на сегодняшний день в его активе 34 победы и 17 проигрышей. Крайняя схватка спортсмена состоялась 4 ноября 2018 года, его противником был Олег Кубанов. В этом бою Константин Глухов одержал победу техническим нокаутом.

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