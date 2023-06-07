Кард AMC Fight Nights 120 – кто дерется 14 июня, весь список бойцов

Теги AMC Fight Nights Бокс/MMA/UFC

В среду 14 июня 2023 года в спортивном комплексе «Волга-Спорт-Арена» пройдет турнир российской лиги AMC Fight Nights 120. Главным событием вечера станет бой в тяжелом весе между Михаилом Газаевым и Константином Глуховым.

Кард AMC Fight Nights 120:

  • Михаил Газаев vs Константин Глухов
  • Владимир Алексеев vs Магеррам Гасанзаде

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Udar TV, стриминговый сервис Wink
  • начало турнира в 18:00 по мск

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