В среду 14 июня 2023 года в спортивном комплексе «Волга-Спорт-Арена» пройдет турнир российской лиги AMC Fight Nights 120. Главным событием вечера станет бой в тяжелом весе между Михаилом Газаевым и Константином Глуховым.

Кард AMC Fight Nights 120:

Михаил Газаев vs Константин Глухов

Владимир Алексеев vs Магеррам Гасанзаде

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции