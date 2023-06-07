Кард AMC Fight Nights 120 – кто дерется 14 июня, весь список бойцов
В среду 14 июня 2023 года в спортивном комплексе «Волга-Спорт-Арена» пройдет турнир российской лиги AMC Fight Nights 120. Главным событием вечера станет бой в тяжелом весе между Михаилом Газаевым и Константином Глуховым.
Кард AMC Fight Nights 120:
- Михаил Газаев vs Константин Глухов
- Владимир Алексеев vs Магеррам Гасанзаде
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Udar TV, стриминговый сервис Wink
- начало турнира в 18:00 по мск
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