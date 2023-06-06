Очередной турнир UFC 289 состоится 11 июня в Ванкувере. Для промоушена визит в Канаду будет 32 по счету и шестым в столице Британской Колумбии. Главным событием станет бой за звание чемпионки мира в легчайшей весовой категории между бразильянкой Амандой Нуньес и мексиканкой Ирене Альданой. Изначально болельщики должны были увидеть бой Нуньес с Джулианной Пеньей, но американка снялась из-за травмы. Все поединки пройдут на стадионе Rogers Arena. По московскому времени бои раннего предварительного карда начнутся 11 июня в 02:00 по московскому времени.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:

Аманда Нуньес — 2,00

Ирене Альдана — 4,00

Коэффициенты на победу в остальных боях основного карда и двух предварительных распределились следующим образом:

Основной кард

Чарльз Оливейра (2,20) — Бенеил Дариуш (1,67)

Майк Малотт (1,42) — Адам Фугитт (2,85)

Дэн Айдж (1,37) — Нейт Ландвер (3,10)

Марк-Андре Баррио (1,70) — Эрик Андерс (2,15)

Предварительные бои

Нассурдин Имавов (1,60) — Крис Кертис (2,35)

Миранда Мэверик (1,33) — Жасмин Ясудавичус (3,30)

Айман Захаби (1,95) — Аожи Циленг (1,85)

Кайл Нельсон (2,95) — Блейк Билдер (1,40)

Ранние предварительные бои