Коэффициенты на UFC 289 Оливейра — Дариуш, Нуньес – Альдана, кто фавориты 11 июня

Теги UFC Аманда Нуньес Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш UFC 289 Оливейра - Дариуш Бокс/MMA/UFC

Очередной турнир UFC 289 состоится 11 июня в Ванкувере. Для промоушена визит в Канаду будет 32 по счету и шестым в столице Британской Колумбии. Главным событием станет бой за звание чемпионки мира в легчайшей весовой категории между бразильянкой Амандой Нуньес и мексиканкой Ирене Альданой. Изначально болельщики должны были увидеть бой Нуньес с Джулианной Пеньей, но американка снялась из-за травмы. Все поединки пройдут на стадионе Rogers Arena. По московскому времени бои раннего предварительного карда начнутся 11 июня в 02:00 по московскому времени.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:

Коэффициенты на победу в остальных боях основного карда и двух предварительных распределились следующим образом:

Основной кард

Предварительные бои

  • Нассурдин Имавов (1,60) — Крис Кертис (2,35)
  • Миранда Мэверик (1,33) — Жасмин Ясудавичус (3,30)
  • Айман Захаби (1,95) — Аожи Циленг (1,85)
  • Кайл Нельсон (2,95) — Блейк Билдер (1,40)

Ранние предварительные бои

  • Давид Дворжак (1,35) — Стивен Эрцег (3,20)
  • Диана Белбицэ (1,90) — Мария Оливейра (1,90)

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