Коэффициенты на UFC 289 Оливейра — Дариуш, Нуньес – Альдана, кто фавориты 11 июня
Очередной турнир UFC 289 состоится 11 июня в Ванкувере. Для промоушена визит в Канаду будет 32 по счету и шестым в столице Британской Колумбии. Главным событием станет бой за звание чемпионки мира в легчайшей весовой категории между бразильянкой Амандой Нуньес и мексиканкой Ирене Альданой. Изначально болельщики должны были увидеть бой Нуньес с Джулианной Пеньей, но американка снялась из-за травмы. Все поединки пройдут на стадионе Rogers Arena. По московскому времени бои раннего предварительного карда начнутся 11 июня в 02:00 по московскому времени.
Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победу в титульном бою:
- Аманда Нуньес — 2,00
- Ирене Альдана — 4,00
Коэффициенты на победу в остальных боях основного карда и двух предварительных распределились следующим образом:
Основной кард
- Чарльз Оливейра (2,20) — Бенеил Дариуш (1,67)
- Майк Малотт (1,42) — Адам Фугитт (2,85)
- Дэн Айдж (1,37) — Нейт Ландвер (3,10)
- Марк-Андре Баррио (1,70) — Эрик Андерс (2,15)
Предварительные бои
- Нассурдин Имавов (1,60) — Крис Кертис (2,35)
- Миранда Мэверик (1,33) — Жасмин Ясудавичус (3,30)
- Айман Захаби (1,95) — Аожи Циленг (1,85)
- Кайл Нельсон (2,95) — Блейк Билдер (1,40)
Ранние предварительные бои
- Давид Дворжак (1,35) — Стивен Эрцег (3,20)
- Диана Белбицэ (1,90) — Мария Оливейра (1,90)
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