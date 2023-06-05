Промоушен UFC уже не удовлетворяется только одними бойцовскими вечерами и представил новый турнир The Ultimate Fighter 31 (TUF 31). В большей степени он напоминает реалити-шоу, где две команды, составленные из представителей смешанных единоборств ведут борьбу за контракт с UFC. Капитанами команд являются Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. По сценарию они должны будут провести между собой поединок во время одного из бойцовских вечеров промоушена.

Конор Макгрегор сам по себе шоумен, он всегда притягивает внимание как своих поклонников, так и недругов, и за счет него шоу точно может стать смотрибельным. К тому же ирландец впервые будет драться после всем памятной трилогии против Дастина Порье и полученной серьезной травмы ноги. Два года Конор пропустил, и теперь публика вновь увидит его в деле.

Несмотря на то что зрители будут смотреть реалити-шоу в мире смешанных единоборств, по факту все его эпизоды уже сняты. Наиболее заинтересованные могли уже 31 мая посмотреть первую серию. Все остальные, как и полагается по законам жанра, будут выходить каждую неделю.

Смотреть TUF 31 на русском онлайн

Есть два варианта просмотра TUF 31.

Один с помощью сервиса UFC Fight Pass, но там нужно проходить регистрацию и платить за подписку.

К счастью, есть другой вариант — смотреть The Ultimate Fighter 31 на Кинопоиске. Сделать это можно как в момент выхода каждой серии, так и потом в записи просмотреть все эпизоды целиком как любой другой сериал.

Более того, промокод TUF2023 позволит получить бесплатную подписку для новых пользователей сервиса на целых шестьдесят дней. Услуга доступна только для жителей России. Шоу состоит из двенадцати эпизодов и продлится до середины августа. Представляем вашему вниманию расписание выхода каждой серии.

Расписание выхода серий TUF 31

1 серия — 31 мая

2 серия — 7 июня

3 серия — 14 июня

4 серия — 21 июня

5 серия — 28 июня

6 серия — 5 июля

7 серия — 12 июля

8 серия — 19 июля

9 серия — 26 июля

10 серия — 2 августа

11 серия — 9 августа

12 серия — 16 августа