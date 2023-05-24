Ночью 4 июня 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 46. В главном событии состоится схватка в наилегчайшем весе между Кай-Кара Франсом и Амиром Альбази.

Кард UFC on ESPN 46:

Кай-Кара Франс vs Амир Альбази

Алекс Касерес vs Даниэль Пинеда

Джим Миллер vs Джессе Батлер

Тим Эллиотт vs Виктор Альтамирано

Карине Силва vs Кетлен Соуза

Абубакар Нурмагомедов vs Элизеу Залески

Джейми Малларки vs Мухаммаджон Наимов

Джон Кастанеда vs Муин Гафуров

Андрей Орловский vs Дон’Тэйл Майес

Даниэль Сантос vs Джонни Муньоз

Элис Рид vs Джин Ю Фрей

Д’Амон Блэкшир vs Луан Ласерда

Филипе Линс vs Максим Гришин

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