Кард UFC on ESPN 46 – кто дерется 4 июня, весь список бойцов
Ночью 4 июня 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 46. В главном событии состоится схватка в наилегчайшем весе между Кай-Кара Франсом и Амиром Альбази.
Кард UFC on ESPN 46:
- Кай-Кара Франс vs Амир Альбази
- Алекс Касерес vs Даниэль Пинеда
- Джим Миллер vs Джессе Батлер
- Тим Эллиотт vs Виктор Альтамирано
- Карине Силва vs Кетлен Соуза
- Абубакар Нурмагомедов vs Элизеу Залески
- Джейми Малларки vs Мухаммаджон Наимов
- Джон Кастанеда vs Муин Гафуров
- Андрей Орловский vs Дон’Тэйл Майес
- Даниэль Сантос vs Джонни Муньоз
- Элис Рид vs Джин Ю Фрей
- Д’Амон Блэкшир vs Луан Ласерда
- Филипе Линс vs Максим Гришин
Где смотреть UFC on ESPN 46, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 01:00 по мск
- начало основного карда в 04:00 по мск
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