Кард UFC on ESPN 46 – кто дерется 4 июня, весь список бойцов

Теги UFC Андрей Орловский UFC on ESPN UFC Apex Кай Кара-Франс UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

Ночью 4 июня 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 46. В главном событии состоится схватка в наилегчайшем весе между Кай-Кара Франсом и Амиром Альбази.

Кард UFC on ESPN 46:

  • Кай-Кара Франс vs Амир Альбази
  • Алекс Касерес vs Даниэль Пинеда
  • Джим Миллер vs Джессе Батлер
  • Тим Эллиотт vs Виктор Альтамирано
  • Карине Силва vs Кетлен Соуза
  • Абубакар Нурмагомедов vs Элизеу Залески
  • Джейми Малларки vs Мухаммаджон Наимов
  • Джон Кастанеда vs Муин Гафуров
  • Андрей Орловский vs Дон’Тэйл Майес
  • Даниэль Сантос vs Джонни Муньоз
  • Элис Рид vs Джин Ю Фрей
  • Д’Амон Блэкшир vs Луан Ласерда
  • Филипе Линс vs Максим Гришин

Где смотреть UFC on ESPN 46, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • начало основного карда в 04:00 по мск

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