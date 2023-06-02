Веттори – об Эндрю Тэйте: «Этот парень – гений. Не останавливайся ни перед чем, брат»

Марвин Веттори назвал гением блогера Эндрю Тэйта.

«Только что посмотрел интервью Тэйта. Этот парень – гений. Он нам нужен. Не останавливайся ни перед чем, брат», – написал Марвин Веттори в соцсетях.

Веттори – средневес . В последнем бою итальянец победил Романа Долидзе.

Эндрю Тэйт – бывший кикбоксер, а сейчас – блогер с почти семью миллионами подписчиков в соцсетях. В медиа он известен сексистскими комментариями, в которых называл женщин собственностью мужчин, а жертв сексуального насилия – отчасти виновными в нападениях на себя.

Аккаунт Тэйта на ютубе заблокировали за разжигание ненависти. В декабре 2022 года Тэйт арестовали в Румынии из-за подозрений в торговле людьми и изнасиловании. Позже Эндрю отпустили на свободу.

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