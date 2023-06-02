Веттори – о Джо Байдене: «Не понимаю, как выбравшие эту марионетку люди смотрят на себя в зеркало?»

Теги UFC средний вес (MMA) Джо Байден Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

Марвин Веттори раскритиковал граждан США, проголосовавших за Джо Байдена.

«Клянусь, не понимаю, как люди, голосовавшие за эту марионетку, могут смотреть на себя в зеркало по утрам.

И даже если их не так много, как они говорили, их все равно хватает», – написал средневес UFC Марвин Веттори в соцсетях.

Джо Байден выиграл президентские выборы в США осенью 2020 года, опередив бывшего лидера Штатов Дональда Трампа на 4,4% голосов избирателей и 74 голоса выборщиков.

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1 комментарий

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psycho
квартиру в Саранске этому господину и новый москвич
+1
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+1
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