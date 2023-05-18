Кард АСА 158 Мохнаткин — Оленичев: кто дерется 2 июня, весь список бойцов

Теги Михаил Мохнаткин ACA Тони Джонсон Юсуф Раисов Бокс/MMA/UFC

Вечером 2 июня 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 158. Бойцовский вечер будет проведен на арене КСК «Арена» в Санкт-Петербурге. В главном событии состоится схватка в полутяжелом весе между Олегом Оленичевым и Михаилом Мохнаткиным.

Кард АСА 158:

  • Олег Оленичев vs Михаил Мохнаткин
  • Тони Джонсон vs Антон Вязигин
  • Юсуф Раисов vs Александр Матмуратов
  • Гаджимурад Хирамагомедов vs Станислав Власенко
  • Александр Маслов vs Руслан Меджидов
  • Турал Рагимов vs Джон Тейшейра
  • Арен Акопян vs Рыскулбек Ибраимов
  • Клебер Соуза vs Иван Богданов
  • Мурад Каламов vs Чарльз Энрике
  • Никита Чистяков vs Игорь Олчонов
  • Мансур Хатуев vs Кайрат Нурбай Уулу
  • Никита Приходько vs Шергази Кенжебаев
  • Артем Семенов vs Зухриддин Гофуров
  • Андрей Калечиц vs Оятулло Муминов

Где смотреть АСА 158, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 17:30 по мск

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