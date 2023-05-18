Вечером 2 июня 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 158. Бойцовский вечер будет проведен на арене КСК «Арена» в Санкт-Петербурге. В главном событии состоится схватка в полутяжелом весе между Олегом Оленичевым и Михаилом Мохнаткиным.

Кард АСА 158:

Олег Оленичев vs Михаил Мохнаткин

Тони Джонсон vs Антон Вязигин

Юсуф Раисов vs Александр Матмуратов

Гаджимурад Хирамагомедов vs Станислав Власенко

Александр Маслов vs Руслан Меджидов

Турал Рагимов vs Джон Тейшейра

Арен Акопян vs Рыскулбек Ибраимов

Клебер Соуза vs Иван Богданов

Мурад Каламов vs Чарльз Энрике

Никита Чистяков vs Игорь Олчонов

Мансур Хатуев vs Кайрат Нурбай Уулу

Никита Приходько vs Шергази Кенжебаев

Артем Семенов vs Зухриддин Гофуров

Андрей Калечиц vs Оятулло Муминов

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