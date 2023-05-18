Кард АСА 158 Мохнаткин — Оленичев: кто дерется 2 июня, весь список бойцов
Вечером 2 июня 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 158. Бойцовский вечер будет проведен на арене КСК «Арена» в Санкт-Петербурге. В главном событии состоится схватка в полутяжелом весе между Олегом Оленичевым и Михаилом Мохнаткиным.
Кард АСА 158:
- Олег Оленичев vs Михаил Мохнаткин
- Тони Джонсон vs Антон Вязигин
- Юсуф Раисов vs Александр Матмуратов
- Гаджимурад Хирамагомедов vs Станислав Власенко
- Александр Маслов vs Руслан Меджидов
- Турал Рагимов vs Джон Тейшейра
- Арен Акопян vs Рыскулбек Ибраимов
- Клебер Соуза vs Иван Богданов
- Мурад Каламов vs Чарльз Энрике
- Никита Чистяков vs Игорь Олчонов
- Мансур Хатуев vs Кайрат Нурбай Уулу
- Никита Приходько vs Шергази Кенжебаев
- Артем Семенов vs Зухриддин Гофуров
- Андрей Калечиц vs Оятулло Муминов
Где смотреть АСА 158, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 17:30 по мск
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