Вечером 2 июня 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 158. Бойцовский вечер будет проведен на арене КСК «Арена» в Санкт-Петербурге. В главном событии состоится схватка в полутяжелом весе между Олегом Оленичевым и Михаилом Мохнаткиным.

Олег Оленичев — российский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). Профессиональная карьера бойца началась в 2013 году, а на сегодняшний день в его активе 17 побед и 7 поражений. Сейчас спортсмен занимает 3 строчку рейтинга АСА в полутяжелом весе. Его крайняя схватка состоялась 18 ноября прошлого года против Муслима Магомедова. В этом бою Олег Оленичев потерпел поражение техническим нокаутом.

Михаил Мохнаткин — российский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжелом весе. В течение 12 лет он выходит в октагон в качестве профессионального ММА бойца, за это время на его счету 14 побед, 5 проигрышей и 1 ничья. Свой предыдущий бой спортсмен провел 19 декабря 2021 года, его противником был Винисиус Морейра. В этом поединке Михаил Мохнаткин одержал победу единогласным решением судей.

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