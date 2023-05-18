Где смотреть бой Емельяненко — Леденев на Бойцовском клубе РЕН ТВ: во сколько прямая трансляция 26 мая по Мск

Теги Иван Емельяненко Поп ММА Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве, в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет дебютный бой Ивана Емельяненко, он сразится с Алексеем Леденёвым.

Иван Емельяненко — российский боец смешанных единоборств. Схватка с Алексеем Леденёвым станет первой в его профессиональной карьере ММА бойца.

Алексей Леденёв — российский боец ПОП-ММА (тяжелый вес). С 2022 года дерется в лиге Наше Дело, на сегодняшний день в его активе 3 победы и 1 поражение. Свой предыдущий бой он провел 27 марта этого года в схватке с Евгением Ершовым. Этот поединок Алексей Леденёв выиграл раздельным решением судей.

Где смотреть бой Емельяненко – Леденев, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ
  • начало турнира в 23:00 по мск

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