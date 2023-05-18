26 мая пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Иван Емельяненко проведет поединок против Алексея Леденева.

Коэффициенты Емельяненко — Ершов

Емельяненко — 1.55

Леденев — 2.60

36-летний Иван Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою. Леденев – чемпион России по дзюдо и мастер спорта России международного класса.

Леденев – чемпион России и Европы по дзюдо, мастер спорта России международного класса.

Трудно прогнозировать данный поединок. Иван Емельяненко — темная лошадка. Конечно, хватит и того, что он носит легендарную фамилию, и того, что когда-то тренировался вместе с братьями. Также Емельяненко-младший имеет огромный опыт в любительском боевом самбо. Для понимания: 15 лет назад в любителях по самбо бились все нынешние топы (некоторые дерутся там до сих пор). Леденев тоже с довольно заряженным бэкграундом, однако его навыки упираются только в борьбу. Да, он неплохо показал себя в поп-ММА промоушене «Наше дело», но там у него была не такая уж и сильная оппозиция, чтобы можно было объективно расценить его навыки.

Судя по форме, Иван хорошо поднатаскался, а если послушать его интервью, он еще и мотивирован. Поэтому согласимся с букмекерами.

Прогноз на бой Емельяненко — Леденев: победа Емельяненко.