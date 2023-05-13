Джонатон Бэнкс: «Головкин может провести еще пару боев. Считаю, что он лучший в среднем весе»

Тренер Геннадия Головкина считает, что он еще может выйти на ринг.

«Я думаю, что Головкин может провести еще пару боев. Это слова не фаната, а того человека, который знает, как он работает в зале. Я верю, что Геннадию еще хватит запала на пару поединков, но он должен сам хотеть драться.

У него была великолепная карьера, и если он решит ее закончить, то я лишь сниму перед ним шляпу.

Геннадий по-прежнему великолепный боец. Я все еще считаю, что он лучший в среднем весе. В последнем поединке он поднялся в весе, чтобы сразиться с одним из лучших боксеров мира», – заявил тренер казахстанского боксера Джонатон Бэнкс.

Напомним, что в сентябре 2022 года Головкин проиграл единогласным судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу.

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