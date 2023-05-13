Джонатон Бэнкс: «Головкин может провести еще пару боев. Считаю, что он лучший в среднем весе»

Теги Геннадий Головкин Джонатон Бэнкс Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Тренер Геннадия Головкина считает, что он еще может выйти на ринг.

«Я думаю, что Головкин может провести еще пару боев. Это слова не фаната, а того человека, который знает, как он работает в зале. Я верю, что Геннадию еще хватит запала на пару поединков, но он должен сам хотеть драться.

У него была великолепная карьера, и если он решит ее закончить, то я лишь сниму перед ним шляпу.

Геннадий по-прежнему великолепный боец. Я все еще считаю, что он лучший в среднем весе. В последнем поединке он поднялся в весе, чтобы сразиться с одним из лучших боксеров мира», – заявил тренер казахстанского боксера Джонатон Бэнкс.

Напомним, что в сентябре 2022 года Головкин проиграл единогласным судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу.

Эдди Хирн о сопернике Джона Райдера: «Кто может быть следующим? Геннадий Головкин»

Головкин о первом бое с Канело: «Я не успел его нокаутировать»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий