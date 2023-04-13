Эдди Хирн: «У GGG должен был быть план на случай поражения от Канело»

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что для казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) было ошибкой лишиться всех титулов чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) из-за нежелания проводить обязательные защиты против бразильца Эскивы Фалькао (IBF) и Эрисланди Лары (WBA).

«Возможно, мои слова кого-то расстроят, но я думаю, я чувствую, что Геннадию немного не хватает управления/ Понимаете, о чем я? Он очень опытный, у него отличная команда. Но иногда тебе нужен кто-то, кто будет управлять кораблем. Под управлением кораблём я имею в виду пребывание впереди для отслеживания погодных условий и направления движения.

Мне кажется, он оказался как раз в такой ситуации. И в этом на самом деле нет его вины, потому что ему назначили бой с Ларой. И бой с Фалькао тоже, хотя я, наверное, принял бы этот вариант. Кроме того, Геннадий дошел до того момента, когда ему не нужны пояса, но было бы неплохо, чтобы они все же у него были. Но их нет. В этом-то и проблема – нет никого, кто бы управлял кораблем (и отслеживал обязательных претендентов).

У тебя может быть много работников на борту, но тебе нужен человек, кто будет говорить, что прямо по курсу, и чего ждать дальше. Ты должен быть на пять-шесть шагов впереди, чтобы на момент боя с Канело ты был на связи с организациями и точно знал, что у тебя есть план на случай поражения. И вот он проиграл, его начали обязывать проводить обязательные защиты, и он лишился титулов. Все, он больше не чемпион мира. А это лишь ускоряет процесс выхода на пенсию», – сказал Хирн.

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